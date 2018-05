Zaak 'minder-uitspraken' Wilders, vlakke etappe in Giro

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Hoger beroep begint in zaak 'minder-uitspraken' Wilders

Het hoger beroep in de zaak rond de 'minder Marokkanen-uitspraak' van Geert Wilders gaat van start. De PVV-leider werd in december 2016 schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar kreeg geen straf opgelegd. De zaak draait om uitspraken van Wilders uit 2014. Zowel op 12 maart als na de verkiezingsoverwinning, op 19 maart, deed Wilders uitspraken over Marokkanen. Op 12 maart stelde de politicus zich in te willen zetten voor mensen die minder Marokkanen in Den Haag willen. Op 19 maart vraagt hij aanhangers: "Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?", waarna het publiek "minder, minder" scandeert. Wilders besluit: "dan gaan we dat regelen". Voor het hoger beroep zijn elf dagen uitgetrokken.

Uitspraak in zaak mishandeling door vader in Bunschoten

De rechtbank doet uitspraak tegen een man die ervan wordt verdacht een aantal van zijn kinderen stelselmatig te hebben mishandeld, een aantal van hen bij herhaling te hebben opgesloten en een dochter seksueel te hebben misbruikt. Ook is er volgens de officier van justitie bewijs voor een poging tot doodslag op een zoon. De jongen werd door K. op tafel vastgebonden en bedreigd met een draaiende kettingzaag. De 59-jarige Henk K. uit Bunschoten-Spakenburg is zwaargelovig en hanteerde een strenge opvoeding gehanteerd op de Bijbel. Hij en zijn vrouw hebben in totaal negentien kinderen. Er is vijf jaar cel tegen hem geëist.

Van Gerwen gaat voor winst in Premier League

Michael van Gerwen gaat donderdagavond in de O2 Arena in Londen voor zijn vierde eindzege in de Premier League Darts. De Nederlandse nummer één van de wereld neemt het in de halve finales op tegen de Engelse wereldkampioen Rob Cross, waarna bij een overwinning in de finale de eveneens voor Engeland uitkomende Michael Smith of de Schot Gary Anderson wacht. Van Gerwen schreef de prestigieuze competitie bij zijn debuut in 2013 op zijn naam was de afgelopen twee jaar ook al de sterkste.

Uitspraak in zaak dodelijke straatrace Rijswijk

De 20-jarige Desley J. krijgt te horen of hij wordt veroordeeld voor het vorig jaar september doodrijden van een 62-jarige fietser in Rijswijk. J. zou samen met zijn vriend Jessy P. in een straatrace verwikkeld zijn geweest. Tegen de man is negen maanden cel geëist en een ontzegging van de rijbevoegdheid van vier jaar. Tegen de 19-jarige P. is zeven maanden cel geëist en ook een rijontzegging van vier jaar. Hij reed door na het ongeluk.

Sparta strijdt tegen FC Emmen om lijfsbehoud

De eerste wedstrijden in de finale van de play-offs om promotie/degradatie staan op het programma. Sparta gaat om 18.30 uur op bezoek bij FC Emmen, dat nog nooit in de Eredivisie speelde. De andere wedstrijd gaat tussen twee Jupiler League-clubs: De Graafschap speelt om 20.45 uit tegen Almere City FC, dat in de vorige ronde verantwoordelijk was voor de degradatie van Roda JC. De returns zijn zondag.

Dumoulin wacht rustige dag in Giro

De twaalfde etappe van de Giro d'Italia gaat over 214 kilometer van Osimo naar Imola en is bijna geheel vlak. De rit eindigt waarschijnlijk met een massasprint, terwijl titelverdediger Tom Dumoulin in het peloton kan blijven. De Nederlandse titelverdediger staat tweede in het algemeen klassement, met 47 seconden achterstand op de Britse rozetruidrager Simon Yates.

En verder:

- Bestaat de glasbak veertig jaar.

- Gaat de zaak over het ongeluk bij de Loveparade in Duitsland verder.

- Is het de internationale dag tegen de homofobie.

- Wordt koningin Máxima 47 jaar oud.

- Is het morgen een drukke examendag met examens Duits en biologie voor vmbo'ers, Nederlands en muziek voor de havo en Latijn en scheikunde op het vwo.

Lees alles over de Eindexamens 2018 in ons dossier in samenwerking met Scholieren.com.

TV-tip: Foute vriendinnen

21.30-22.30 uur op RTL5: Wat 'Foute Vrienden' Klaas, Pepijn, Pim en Albert Jan kunnen, kunnen de vrouwen natuurlijk ook. Ilse Warringa, bekend van haar rol als Juf Ank in De Luizenmoeder, en vier van haar vriendinnen zetten elkaar afwisselend voor schut. Ze doen dit door opdrachten in het openbaar uit te voeren die ze elkaar influisteren. Deze opdrachten voeren ze uit bij vreemden, bijvoorbeeld in winkels of op straat. De toehoorders staan regelmatig met hun mond vol tanden als ze horen wat de 'Foute vriendinnen' allemaal uitkramen.

Weer

In tegenstelling tot de afgelopen dagen is er donderdag minder ruimte voor de zon. In het uiterste zuiden kan de zon zich donderdag 's ochtends nog wel laten zien, maar op veel plaatsen in het land is het de hele dag bewolkt. Wel is het droog bij temperaturen tussen de 13 en 18 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg