Start eindexamens, VS opent ambassade in Jeruzalem

Eindexamens gaan van start

Maandag is de officiële start van de eindexamens van 2018. Normaal beginnen de eindexamens met het examen Nederlands, maar dat zal dit jaar niet het geval zijn. Van de tienduizenden scholieren die examen doen, hoeft daarom niet iedereen op maandag te beginnen. Maandag staan alleen het examen Nederlands voor vmbo-gt, het examen natuurkunde voor de havo en de examen wiskunde A, B en C voor het vwo op het programma. Minister Arie Slob van Onderwijs zal aan het eind van de eerste examendag aanschuiven bij scholierenorganisatie LAKS om telefoontjes aan te nemen bij de Eindexamenklachtenlijn.

Verenigde Staten verhuizen ambassade Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem

In Jeruzalem wordt stilgestaan bij de verhuizing van de Amerikaanse ambassade. Die verhuist van Tel Aviv naar Jeruzalem. De verhuizing is een belangrijk speerpunt geweest van de Amerikaanse president Donald Trump. Het besluit kwam hem op veel internationele kritiek te staan. Vooral de Palestijnen reageerden woedend, omdat zij Oost-Jeruzalem beschouwen als hun hoofdstad. Er wordt dan ook verwacht dat er grote protesten zullen zijn. Namens de Verenigde Staten zal Trumps dochter Ivanka aanwezig zijn bij de plechtigheid in Jeruzalem.

Shell in Italië voor de rechter vanwege omkoping in Nigeria

Shell en de Italiaanse branchegenoot Eni staan maandag in Italië voor de rechter. Bestuurders van de bedrijven moeten zich verantwoorden in een rechtszaak over omkoping. De concerns hebben in 2011 ongeveer 1 miljard euro betaald om een olieveld voor de Nigeriaanse kust te mogen exploiteren. De Nigeriaanse overheid zou de opbrengst hebben doorgesluisd naar een bedrijf van een omstreden oud-minister.

Rechtszaak over havenbranden Midden-Limburg van start

De driedaagse strafzaak tegen een 51-jarige man uit Eindhoven, een 35-jarige man uit Maastricht en een 59-jarige man uit Gastel begint. Ze worden verdacht van brandstichting in meerdere drijvende recreatiewoningen in de Schroevendaalseplas te Ohé en Laak op 10 december 2014. De brand vond plaats in een periode waar binnen twee maanden vier havenbranden ontstonden. Er waren ook branden in Herten, Roermond en Wessem. De mannen worden alleen vervolgd voor hen betrokkenheid bij de eerste brand.

En verder:

- Start de inhoudelijke behandeling van de zaak die draait om de fraude met miljoenen aan pgb-gelden.

- Is het maandag de dag dat Emmanuel Macron een jaar lang president van Frankrijk is.

- Doet de directie van de Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines een laatste loonvoorstel aan haar piloten in de hoop een geplande staking te kunnen voorkomen.

TV-tip: M

19.00-20.00 uur op NPO 1: Op de plek waar normaal De Wereld Draait Door zit, was de afgelopen weken Tijd voor Max te zien. Nu de zomer bijna aanbreekt komt het tijdslot in handen van Margriet van der Linden met haar KRO-NRCV-talkshow genaamd M. In het programma bespreekt Van der Linden met haar gasten het nieuws van de dag. "Alles wat mensen bezighoudt op een dag, is materiaal voor M", aldus Van der Linden.

Weer

Maandag wordt het weerbeeld weer wat zonniger dan zondag. In het zuiden kan eerst nog wat regen vallen, maar in de rest van het land is het 's ochtends al direct zonnig. Het wordt opnieuw (zomers) warm met temperaturen tussen de 20 en 28 graden. Er staat een matige wind uit het noordwesten.

