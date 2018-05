Waylon in finale Songfestival, verkiezingen in Irak

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Waylon in finale Eurovisie Songfestival

De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, Waylon, staat zaterdag in finale. De zanger komt in de tweede helft het podium op. In totaal staan 26 landen in de finale van het Eurovisie Songfestival in de Portugese hoofdstad Lissabon. Waylon wist zijn plek in de finale donderdag tijdens de tweede halve finale veilig te stellen met het nummer Outlaw In 'Em. "Het was even spannend, maar we zijn onwijs blij", zei Waylon donderdag na afloop. De finale van het Eurovisie Songfestival begint zaterdag om 21.00 uur en is live te volgen op NU.nl.

Verstappen rijdt kwalificatie van GP Barcelona

Max Verstappen rijdt om 15.00 uur de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje, die zondag verreden wordt. De Nederlander van Red Bull is toe aan een goed resultaat, omdat zijn seizoen tot dusver teleurstellend verloopt. Voordat de kwalificatie van start gaat op het Circuit de Catalunya, waar Verstappen twee jaar geleden won, staat zaterdag om 12.00 uur de derde en laatste vrije training op het programma. Bij de eerste vrije training klokte Verstappen vrijdag de vierde tijd en bij de tweede vrije training deed hij het met de derde tijd nog iets beter.

Parlementsverkiezingen in Irak

De bevolking van Irak gaat zaterdag naar de stembus voor de eerste parlementsverkiezingen na de opkomst en ondergang van Islamitische Staat in het land. De verkiezingen staan grotendeels in het teken van de periode na de strijd tegen de terreurgroep. Wederopbouw en de rechten van gevangengenomen IS-strijders zijn daarin belangrijke thema's. Bronnen stellen dat de zittende premier Haider al-Abadi de grootste kanshebber is om de verkiezingen te winnen.

Bertens strijd voor titel bij prestigieus graveltoernooi Madrid

Tennisster Kiki Bertens kan in Madrid haar tweede toernooizege van 2018 boeken. De Nederlandse is op haar geliefde gravel in bloedvorm, getuige haar overwinningen op Caroline Wozniacki en Maria Sharapova, beiden ooit de nummer één van de wereld, en Caroline Garcia, de mondiale nummer zeven. In de finale van het prestigieuze toernooi staat de 26-jarige Nederlandse tegenover de Tsjechische Petra Kvitova, de nummer tien van de wereld. De goede prestaties van Bertens geven hoop voor Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat over ruim twee weken van start gaat in Parijs.

Bagagemedewerkers op Schiphol houden werkonderbrekingen

Bagageafhandelaars op Schiphol gaan werkonderbrekingen houden. Vakbond FNV waarschuwt voor vertragingen. Verspreid over de dag wordt maximaal één uur per onderbreking het werk neergelegd door medewerkers van Aviapartner, Menzies Aviation en Swissport. Reizigers moeten de informatie van Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen in de gaten te houden. De vakbond zegt dat de werknemers van de bagageafhandelaars de dupe zijn van de moordende concurrentie. Medewerkers zouden last hebben van zwaardere roosters, hogere werkdruk, weinig tot geen loonsverhoging en veel onzeker werk.

Dumoulin wacht pittige klim in achtste etappe Giro

In de achtste etappe van de Giro d'Italia mogen de klimmers voor hun kans gaan. De rit over 209 kilometer heeft namelijk een slotklim van zeventien kilometer met een stijgingspercentage van 5 procent. Titelverdediger Tom Dumoulin, die tweede staat in het algemeen klassement, zal in de slotfase bij de les moeten zijn, terwijl Simon Yates zijn roze trui verdedigt. De achterstand van de Limburger op de Britse leider bedraagt zestien seconden.

En verder:

- Spelen FC Utrecht en Heerenveen om 20.45 uur in De Galgenwaard de return in de halve finale play-offs om Europees voetbal. Woensdag wonnen de Friezen in een spektakelstuk thuis met 4-3 en dus hebben zij aan een gelijkspel genoeg om door te gaan naar de finale.

- Is het Nationale Molendag.

- Wordt er in Maleisië gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw kabinet.

TV-tip: Andere tijden: Klasseverschil op de Holland-Amerika Lijn

21.20-22.00 uur op NPO2: Aan de hand van amateurbeelden halen oud-medewerkers van de ooit zo befaamde Holland-Amerika Lijn herinneringen op aan hun werk op de prestigieuze schepen. Niet alleen de verschillen tussen het personeel en de vaak zeer vermogende reizigers komen aan bod, maar ook wordt duidelijk dat er op de schepen sprake was van een grote schaduweconomie en een zeer lucratief fooiensysteem.

Weer

Het is zaterdagochtend eerst nog zonnig, maar later op de dag vormen zich stapelwolken. Daardoor krijgt de zon het soms wat moeilijker. Het blijft wel droog en warm met temperaturen die overdag uitkoment tussen de 20 en 25 graden.

