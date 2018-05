Vervoerscijfers Air France-KLM en vlakke etappe Giro

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Air France-KLM komt met vervoerscijfers april

Air France-KLM laat vrijdagochtend weten hoeveel passagiers het bedrijf in april heeft vervoerd. Er is dit keer extra aandacht voor de vervoerscijfers, omdat de Franse tak van de luchtvaartcombinatie de afgelopen periode meermaals werd getroffen door dagenlange stakingen. Bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal werd al duidelijk dat de stakingen het bedrijf toen 75 miljoen euro hebben gekost. Voor het hele jaar verwacht Air France-KLM een negatief effect van 300 tot 400 miljoen euro. Ondertussen heerst er een interne crisis bij het bedrijf, nadat topman Jean-Marc Janaillac vorige week opstapte.

Russische oppositieleider Navalny voor de rechter

De Russische oppositieleider Alexei Navalny moet voor de rechter verschijnen in verband met recente protesten in Moskou. Navalny had zijn aanhangers vorige week zaterdag opgeroepen om de straat op te gaan om te protesteren tegen de herverkiezing van Vladimir Poetin, die maandag opnieuw is benoemd tot president van Rusland. Aanhangers van Navalny hadden massaal gehoor gegeven aan zijn oproep, maar in Rusland wordt vaker ingegrepen bij dergelijke protesten. In januari werd door de kiescommissie bepaald dat Navalny niet mocht deelnemen aan de presidentsverkiezingen, omdat hij een strafblad heeft. Navalny is van mening dat de straffen die hij in het verleden heeft gekregen politiek gemotiveerd zijn.

EOD brengt bom uit Tweede Wereldoorlog tot ontploffing bij Bunde

De EOD zal een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing brengen. De bom werd eind april gevonden in de buurt van het Julianakanaal nabij Bunde. De bom wordt tot ontploffing gebracht omdat de ontsteking te instabiel bleek om de bom uit te graven en naar een veilige plek te brengen. Bewoners en gebruikers van veertien woningen en bedrijfspanden moeten de gebouwen vanwege veiligheidsmaatregelen vrijdag al vroeg verlaten, waarna de bom gecontroleerd zal ontploffen. De actie legt ook het scheepvaartverkeer stil in het Julianakanaal tussen Born en Maastricht.

Vlakke etappe in Giro

Een dag na de eerste bergrit in de Giro d'Italia staat het peloton weer een vlakke etappe te wachten. Met de Brit Simon Yates als nieuwe leider rijden de renners van Pizzo naar Praia a Mare, waar na 159 kilometer de meet ligt. De Nederlandse sprinter Danny van Poppel (Lotto-Jumbo) hoopt om de zege mee te kunnen doen, al geldt de Italiaan Elia Viviani na twee zeges als grote favoriet.

Bertens gaat voor finaleplaats in Madrid

Na fraaie zeges op wereldtoppers Caroline Wozniacki en Maria Sharapova speelt Kiki Bertens de halve finale van het prestigieuze WTA-toernooi van Madrid. De Nederlandse nummer twintig van de wereld strijdt met de Française Caroline Garcia, de mondiale nummer 7, om een plek in de eindstrijd. De uitstekende prestaties van Bertens op het Madrileense gravel geven hoop voor Roland Garros, dat eind deze maand begint.

En verder:

- Houden 58 melkveebedrijven in Nederland een open dag.

- Komt Oxfam met cijfers over de betaling van belastingen in relatie tot het Britse bedrijfsleven.

- Hebben de Colombiaanse regering en ELN nieuwe vredesgesprekken.

TV-tip: Bureau Sport

21.55-22.35 uur op NPO 3: Hoe pijnlijk het voor velen ook is dat Oranje niet naar het WK in Rusland gaat, toch staat er daar nog genoeg te gebeuren. Op welke teams moeten we letten? Frank Evenblij en Erik Dijkstra bespreken het in deze aflevering van Bureau Sport.

Weer

In de nacht van donderdag op vrijdag onstaat er op veel plaatsen mist en ook vrijdag in de vroege ochtend kan het nog mistig zijn. In de loop van de ochtend trekt de mist weg en is er op de meeste plaatsen ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 20 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg