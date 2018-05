Waylon op het Songfestival, Giro-peloton beklimt Etna

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Waylon strijdt voor plek in finale Songfestival

Waylon maakt donderdag met zijn nummer Outlaw in 'em voor het eerst zijn opwachting tijdens het Eurovisie Songfestival. Hij neemt het dan op tegen onder andere Noorwegen en Zweden voor een plek in de finale op zaterdag.

Hemelvaartsdag

Donderdag is het Hemelvaartsdag, voor veel mensen een vrije dag. Traditiegetrouw begint de dag met dauwtrappen, een traditie waarbij deelnemers (in groepsverband) op 's-ochtends vroeg een wandeling door de natuur maken. Onder andere Staatsbosbeheer en enkele nationale parken organiseren wandelingen.

Giro-peloton beklimt vulkaan Etna

De zesde etappe van de Giro d'Italia is een bijzondere, want het peloton finisht na 164 kilometer op de flanken van de Etna. Ruim 14 kilometer moet er geklommen worden op de Siciliaanse vulkaan met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent.

Titelverdediger Tom Dumoulin, die nog altijd tweede staat in het klassement, zal worden uitgedaagd door de concurrentie. Ook de Australische leider Rohan Dennis moet aan de bak, want de kans is goot dat hij zijn roze trui kwijtraakt.

Roda JC en Sparta strijden in play-offs tegen degradatie

Het Eredivisieseizoen is voorbij, maar voor Sparta en Roda JC staan er nog belangrijke wedstrijden op het programma. De Rotterdammers spelen om donderdag 16.45 uur in de halve finales van de play-offs uit tegen FC Dordrecht en de Limburgers gaan om 20.00 uur op bezoek bij Almere City FC. De andere play-offduels zijn Telstar-De Graafschap (12.30) en FC Emmen-NEC (14.30). Zondag zijn de returns.

Aanslagpleger Toronto opnieuw voor de rechter

Alek Minassian, de 25-jarige bestuurder van een bestelbusje die op 23 april in de Canadese stad Toronto inreed op voetgangers, verschijnt op donderdag weer de rechter. Hij moest op de dag na de aanslag voor het eerst bij het gerechtshof verschijnen. Tien mensen kwamen bij het incident om het leven.

En verder:

- Is het de internationale dag van de trekvogel.

- Wordt Renate Dorrestein in besloten kring begraven. De schrijver overleed vorige week.

TV-tip: Bitcoin naar de maan! En terug

20.25-21.45 uur op NPO 3: Afgelopen jaar kon niemand er omheen: de Bitcoin. De digitale munt lijkt populairder dan ooit en steeds meer mensen zijn erdoor geïntrigeerd. We volgen zes mensen die in een korte tijd een ingrijpend ander leven zijn gaan volgen dankzij cryptovaluta. De grote vraag: moet je instappen of moet je er ver weg van blijven?

Weer

Het wordt vanaf donderdag aanzienlijk kouder dan de afgelopen dagen. Er waait een vrij stevige en frisse westelijke wind en het wordt hooguit 13 tot 17 graden. In de ochtend is het bewolkt met nog een enkele bui. Later wordt het zo goed als droog en komen er opklaringen vanuit het westen.

