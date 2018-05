Staking streekvervoer, Trump besluit over Iran-akkoord

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nieuwe regionale stakingen in streekvervoer

Bus- en tramchauffeurs in de regio's Twente en Utrecht en in de steden Arnhem en Nijmegen starten met eerder aangekondigde estafettestakingen. Onder andere personeel van Qbuzz en Breng doen mee met de regionale werkonderbrekingen. De stakingen zijn een vervolg op de landelijke stakingen van 30 april en 1 mei. De werknemers leggen het werk neer om hun eisen in het cao-conflict kracht bij te zetten. Ze eisen onder andere meer salaris en een lagere werkdruk. In de komende weken vinden er in verschillende regio's in het land dergelijke stakingen plaats.

Trump kondigt besluit aan over atoomakkoord Iran

De Amerikaanse president Trump zal dinsdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) bekendmaken of de Verenigde Staten onderdeel blijven van het atoomakkoord dat het land samen met een aantal Europese landen sloot met Iran. De Amerikaanse president Trump heeft er in het verleden geheim van dat de VS voornemens is om uit het akkoord te stappen. Eerder deze maand noemde de Amerikaanse president de deal nog "verschrikkelijk". Hij stelde daarbij dat de overeenkomst nooit gesloten had moeten worden.

Eerste etappe Giro op Italiaans grondgebied

Na drie Giro-etappes in Israël en een rustdag begint het peloton dinsdag in Catania aan de eerste rit op Italiaanse bodem. Met titelverdediger Tom Dumoulin als nummer twee van het klassement wordt ruim 190 kilometer afgelegd over een pittig, heuvelachtig parcours met finish in Caltagirone.

Eerste halve finale Eurovisie Songfestival Lissabon

In de Portugese hoofdstad Lissabon staat de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op het programma. In totaal negentien landen brengen hun liedjes dinsdagavond vanaf 21.00 uur ten gehore. Volgens de bookmakers maken Israël en Cyprus de meeste kans om door te gaan naar de finale op zaterdagavond. Waylon staat donderdagavond namens Nederland met het nummer Outlaw in 'Em in de tweede halve finale.

Start zaak over civiel verbod Satudarah

De tweedaagse zitting van de rechtszaak tegen motorclub Satudarah begint dinsdag. Het Openbaar Ministerie wil dat er een civiel verbod wordt opgelegd aan de motorclub omdat ze een gevaar zou vormen voor de openbare orde. Het OM zegt een uitgebreid dossier te hebben opgebouwd bestaande uit honderden geweldsincidenten die zouden zijn gepleegd uit naam van de club.

Armenië kiest nieuwe premier

In het parlement van Armenië wordt een nieuwe stemming gehouden voor de benoeming van de premier. Vorige week haalde de enige kandidaat, oppositieleider Nikol Pashinyan, geen meerderheid in een stemming. Hij riep zijn aanhang daarna op de hoofdstad plat te leggen. Het kwam uiteindelijk inderdaad tot grote demonstraties in Armenië. Pashinyan was een van de drijvende krachten achter de protesten tegen Serzj Sarkisian, die tien jaar premier was in Armenië.

En verder:

- Wordt er opnieuw gestaakt door medewerkers van Air France.

- Gaat het filmfestival van Cannes van start.

- Wordt de nieuwe president van Costa Rica geïnstalleerd.

TV-tip: Waylon op weg naar Lissabon

23.45-0.15 uur - RLT4: Eind 2017 reisde Waylon af naar Nashville in Amerika om te werken aan zijn nieuwe album 'The World Can Wait'. De jonge filmmaker Shawn Brinks volgde Waylon tijdens deze trip. In de documentaire wordt teruggeblikt op de totstandkoming van het album.

Weer

Dinsdag wordt het nog wat warmer dan maandag. Het is opnieuw zonnig bij temperaturen die lokaal op kunnen lopen tot 29 graden. De wind komt uit het zuidoosten en is matig. Aan de kust kan het in de loop van de dag iets harder gaan waaien.

