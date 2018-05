Sterftecijfers Oostvaardersplassen, stakingen Air France

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Staatsbosbeheer komt met definitieve sterftecijfers Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer, de beheerder van natuurgebied de Oostvaardersplassen, komt met definitieve cijfers over het aantal overleden dieren in het natuurpark in de afgelopen periode. Volgens de laatste cijfers stierven er bijna 3.000 dieren, maar de sterftecijfers van de maand april zijn daarin niet meegenomen. Er is veel discussie over de aanwezigheid van de dieren in het park. Het is het beleid van Staatsbosbeheer om ze in de winter niet bij te voeren en de natuur z'n gang te laten gaan, maar critici stellen dat de dieren in de winter bijgevoerd moeten worden om te voorkomen dat ze sterven. Staatsbosbeheer ging na veel kritiek dan ook over tot bijvoeren.

Piloten Air France staken opnieuw

De piloten van Air France leggen maandag en dinsdag opnieuw het werk neer. Het is al de tweede keer deze maand dat de piloten dit doen. Ook in april werd het werk meermaals neergelegd vanwege het slepende loonconflict. Dat conflict is vrijdag nog enigszins verergerd, nadat duidelijk werd dat medewerkers een loonbod van de directie hebben verworpen. Omdat de topman van Air France-KLM zijn lot verbonden had aan de uitkomsten van de stemming over het loonbod, is het bedrijf verder in de problemen geraakt. Onduidelijk is nog wie het bedrijf gaat leiden, terwijl de kosten voor de staking alsmaar verder oplopen.

Hof besluit over reconstructie verdrinking Syrisch meisje

De verdediging van de zwemleraren van zwembad 't Gastland in Rhenen wil dat er een reconstructie komt van de verdrinking van het negenjarige Syrische meisje Salam in september 2015. De zwemleraren zijn door de rechtbank van Utrecht eerder schuldig bevonden aan dood door schuld. Volgens de rechtbank had voorkomen kunnen worden dat het meisje zou verdrinken. Maar volgens de advocaat van de zwemleraren was nog onvoldoende bekend op welk tijdstip het meisje verdronk, en wie er toen toezicht hielden, wat zou kunnen betekenen dat de verantwoordelijkheid elders ligt.

Uitreiking Libris Literatuurprijs 2018

Tijdens een speciaal galadiner in Amsterdam zal de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2018 bekendgemaakt worden. Onder de kanshebbers zijn Ilja Leonard Pfeijffer (Peachez, een romance) en Tommy Wieringa (De heilige Rita). Ook Martin Michael Driessen (De pelikaan), Marjolijn van Heemstra (En we noemen hem), Murat Isik (Wees onzichtbaar) en Arjen van Veelen (Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken) zijn genomineerd voor de prestigieuze prijs, die bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro. Schrijver Abdelkader Benali is dit jaar de juryvoorzitter.

En verder

- Is er een zitting in de zaak die draait om de betrokkenheid van kinderen bij de dood van hun moeder in Utrecht.

- Gaan gesprekken over de vorming van een regering in Italië verder.

- Komt het CBS met cijfers over de ontwikkeling van de criminaliteit in Nederland sinds 1948.

TV-tip: Stop de tijd

19.55-20.25 uur - NPO2: Twintig jaar geleden presenteerde Apple de eerste iMac en exact zes jaar daarvoor werd Bulgarije lid van de Raad van Europa. De kans bestaat dat Art Rooijakkers de kandidaten bevraagt over deze en andere gebeurtenissen. Het is overigens de laatste show van Rooijakkers voor de publieke omroep. Na de zomer gaat hij aan de slag bij RTL.

Weer

Maandag is opnieuw een zonovergoten dag, waarbij de temperaturen nog verder op zullen lopen dan dit weekend. Vrijwel overal zal de temperatuur stijgen naar zomerse waarden. Het wordt maximaal 27 graden bij een matige wind uit het oosten.

