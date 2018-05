Laatste Giro-etappe in Israël, verkiezingen Libanon

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Laatste Giro-etappe op Israelische bodem

Met Tom Dumoulin op de tweede plaats van het algemeen klassement rijdt het Giro-peloton de derde etappe op Israëlische bodem, waarna de Ronde van Italië dinsdag verder gaat in Italië. De laatste rit in Israël gaat over 229 kilometer en lijkt er een te worden voor de sprinters. Na zijn zege van zaterdag wil de Italiaan Elia Viviani opnieuw zegevieren, terwijl Danny van Poppel hoopt dat hij zich ditmaal wel met de beste sprinters kan meten. De Nederlander van Lotto-Jumbo werd zaterdag slechts vijftiende.

Eerste verkiezingen in jaren in Libanon

In Libanon worden zondag de eerste verkiezingen in ruim tien jaar tijd gehouden. De verkiezingen zijn in al die jaren niet gehouden omdat het zittende parlement de termijn steeds opnieuw wist te verlengen. Dit gebeurde uit vrees voor politieke instabiliteit, maar ook door bijvoorbeeld de situatie in buurland Syrië. De oorlog in het buurland is dan ook een belangrijk thema bij de verkiezingen. Libanon verwelkomde in de afgelopen jaren namelijk meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen, terwijl het land zelf worstelt met een grote politieke crisis, waarbij de premier van het land vorig jaar nog dreigde af te treden.

Heerenveen, PEC en ADO strijden om play-offtickets

De kampioen (PSV) en de rechtstreekse degradant (FC Twente) zijn al bekend, maar er staat nog wel degelijk iets op het spel in de 34e en laatste speelronde van de Eredivisie. Heerenveen (46 punten), PEC Zwolle (44 punten) en ADO Den Haag (44 punten) strijden om de laatste twee tickets voor de play-offs om Europees voetbal. De Friezen spelen thuis tegen Feyenoord, PEC gaat op bezoek bij AZ en ADO neemt het in Limburg op tegen Roda JC. Alle negen wedstrijden van de laatste speelronde beginnen zondag om 14.30 uur.

En verder:

- Zijn er ook lokale verkiezingen in Tunesië.

- Wordt de moord op politicus Pim Fortuyn herdacht.

TV-tip: Ex on the beach double Dutch

20.25-21.50 uur - NPO3: Vier Nederlandse en vier Belgische singles lijken op een paradijselijke plek in Thailand de vakantie van hun leven te gaan beleven. Helaas ligt de 'Tablet of Terror' te wachten om de singles van hun roze wolk te trappen. Niemand is veilig, want je ex kan zo maar uit het water opdoemen om roet in het eten te gooien.

Weer:

Het wordt zondag opnieuw zonnig en warm met nog net iets hogere temperaturen dan zaterdag. Aan de kust kan het 18 graden worden, maar meer landinwaarts komen de temperaturen uit rond de 24 graden. Lokaal bereiken temperaturen zelfs zomerse waarden, bij maximaal 26 graden. Er staat verder een matige wind uit het oosten.

