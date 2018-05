Nederland viert Bevrijdingsdag, Tweede etappe Giro

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nederland viert Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag wordt in Nederland traditioneel ingeluid met het ontsteken van het Bevrijdingsvuur in Wageningen. Door middel van estafettelopers wordt het vuur vervolgens over Nederland verspreid. Later op zaterdag wordt in Leeuwarden de 5 mei-lezing gehouden, dit jaar door filosoof Stine Jensen. Premier Rutte zal bij deze lezing aanwezig zijn. De dag wordt afgesloten met het 5 meiconcert op de Amstel, in aanwezigheid van de koning en koningin. Overdag zijn er in Nederland verschillende festivals waar Nederlanders de vrijheid kunnen vieren.

Tweede etappe Giro

In de Giro d'Italia staat zaterdag de tweede etappe op het programma. Het zijn waarschijnlijk de sprinters die gaan strijden om de zege, want het parcours van Haifa naar Tel Aviv over 167 kilometer is nagenoeg vlak. Tom Dumoulin won vrijdag de openingstijdrit en begint daardoor in de roze leiderstrui. De renners gaan iets na 13.00 uur van start in Haifa. Zondag staat nog een vlakke etappe op het programma in Israël en een dag later vertrekt het peloton naar Italië.

Mensen gaan in Frankrijk straat op tegen beleid Macron

In Frankrijk hebben verschillende groepen aangekondigd nieuwe protesten te zullen houden tegen het beleid van president Emmanuel Macron. Onder de demonstranten zullen naar verwachting veel studenten zijn. Onderdeel van de hervormingsagenda van Macron zijn namelijk de strengere toelatingseisen voor het hoger onderwijs. Ook andere groepen zullen deelnemen aan de nieuwe demonstraties, zo is de verwachting. Macron ligt namelijk ook overhoop met het spoorwegpersoneel. De Franse president wil in deze sector af van de vroege pensioenleeftijd en de garantie van 'een baan voor het leven'.

En verder:

- Komt de eerste 'offline' editie van The Post Online uit. Onder de naam The Post Offline verschijnt het opinieblad.

- Zijn aanhangers van de Rusissche oppositieleider Navalny van plan om de straat op te gaan als protest tegen de aanstaande herbenoeming van Vladimir Poetin als president van Rusland.

TV-tip: De Grote Songfestivaltest

20.25-21.50 uur - NPO3: Het Eurovisie Songfestival staat weer voor de deur en dat gaat gepaard met een hoop interessante feitjes en terugblikken. In deze ware Songfestivaltest kijken we of Dave von Raven meer over het festival der festivals weet da Patty Brard, Sander Lantinga, Carlo Boszhard of Janice de stylist.

Weer:

De temperatuur stijgt zaterdag naar 19 graden in het noordwesten en noorden van Nederland. Verder landinwaarts wordt het 21 graden, met plaatselijke uitschieters naar 23 graden. Het is verder zonnig en droog bij een matige wind uit het noordoosten. Ook zondag is het warm en zonnig.

