Liverpool naar Rome in CL, begroting Europese Commissie

Liverpool wil ten koste van AS Roma naar finale Champions League

Na elf jaar kan Liverpool zich weer plaatsen voor de finale van de Champions League. Na de 5-2 thuiszege van vorige week begint de Engelse club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum als de grote favoriet aan de return tegen het AS Roma van de geblesseerde Kevin Strootman. Liverpool is wel gewaarschuwd. In de kwartfinale maakte Roma namelijk een 4-1 uitnederlaag tegen FC Barcelona goed door thuis met 3-0 te winnen. Het halvefinaleduel in Stadio Olimpico begint om 20.45 uur en is live te zien op NU.nl. De ploeg die doorgaat treft in de eindstrijd in Kiev op 26 mei titelverdediger Real Madrid.

Man die vrouw doodde met kokend water hoort straf

Woensdag wordt de strafeis uitgesproken tegen een man die ervan wordt verdacht een 44-jarige vrouw met kokend water te hebben overgoten, waarna zij kwam te overlijden. De vrouw was een bewoner van zorginstelling Landrijt in Eindhoven, waar de man zich vrijwillig had laten opnemen. Hij heeft ene psychiatrisch verleden en is al eerder vervolgd voor poging tot doodslag en mishandeling. Toen werd hij volledige ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Voorstel Europese Commissie begroting 2021-2027

De Europese Commissie doet een voorstel voor de EU-begroting van 2021 tot en met 2027. De Europese Investeringsbank (EIB) heeft onlangs al laten weten te willen bijspringen voor het gat in de begroting dat na de Brexit ontstaat. Op deze manier kan de de pijn van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU mogelijk worden verzacht. Toen de huidige meerjarenbegroting in 2013 moest worden vastgesteld, werd daar overigens twee jaar lang over gesteggeld.

Rechtszaak tegen hacker van Facebook en e-mailaccounts BN'ers

De inhoudelijke strafzaak tegen de 35-jarige M. uit Houten gaat van start. Hij wordt ervan verdacht in november en december 2017 Facebook- en mailaccounts van BN'ers te hebben gehackt. Hij zou zo in het bezit zijn gekomen van foto’s en filmpjes. De man zou ook via het e-mailaccount van een van hen andere bekende personen hebben benaderd. Het is onbekend om welke BN'ers het gaat en wat er met de beelden is gebeurd.

Uitspraak Raad van State over dynamische maximumsnelheid A2

De Raad van State doet uitspraak over het instellen van een dynamische maximumsnelheid op de A2 door de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu. Het gaat om het traject tussen het knooppunt Holendrecht en de aansluiting Vinkeveen. Op bepaalde tijdstippen mag daardoor op dat traject in beide richtingen harder worden gereden (130 ipv 100 kilometer per uur). Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen kwam eerder tegen dit besluit in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Volgens het gemeentebestuur zorgt de verhoging van de maximumsnelheid voor geluidsoverlast langs het traject.

En verder:

- Komt muziekstreamingsdienst Spotify met kwartaalcijfers.

- Brengt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken een bezoek aan Noord-Korea.

- Is het de sterfdag van Osama bin Laden (2011).

TV-tip: Vamos met de familie Posn

21.30-22.30 uur op RTL 4: In Helemaal het einde! hebben de Posjes zich bijna een burn-out gewerkt, waardoor ze nu toe zijn aan een welverdiende vakantie. Ilona en Stephan nemen hun kinderen mee op een road trip door Zuid-Amerika, maar terwijl Stephan stoere dingen wil doen, is Ilona van plan om plat op een ligbed van de zon te genieten.

Weer:

Woensdag zijn er zonnige perioden. De zuidelijke wind wordt matig tot vrij krachtig en het wordt 15 tot 17 graden. In de avond trekt er wat regen van west naar oost over het land. Vanaf donderdag is het droog met meer zon. Ook wordt het warmer. In het weekend stijgt het kwik tot boven de 20 graden.

