Staking in het streekvervoer, klimaatbesprekingen in Bonn

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Eerste stakingsdag streekvervoer

FNV en CNV hebben hun leden in het streekvervoer opgeroepen om maandag het werk neer te leggen. De medewerkers in het streekvervoer zijn ontevreden over de werktijden en willen daarnaast een loonsverhoging van meer dan 3 procent. Omdat veel van de 12.000 medewerkers in de cao lid zijn van een bond, wordt verwacht dat veel werknemers gehoor zullen geven aan de stakingsoproep. De staking zal plaatsvinden in al het streekvervoer en dus ook op de regionale treinen. Het openbaar vervoer in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is uitgezonderd, omdat de medewerkers daar onder een andere cao vallen. Ook dinsdag zal er worden gestaakt. Een verzoek van de werkgevers om de staking te voorkomen, werd vorige week verworpen door de rechter.

Landen bespreken klimaatontwikkelingen in Bonn

Vertegenwoordigers van meer dan tweehonderd landen komen bijeen in het Duitse Bonn om te spreken over het klimaat. Tijdens de belangrijke internationale top, die in totaal tien dagen duurt, moet onder andere vastgesteld worden hoe de afspraken uit het vorig jaar gesloten klimaatakkoord van Parijs nagekomen worden. Een van de belangrijkste punten op de agenda is het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De ogen zijn vooral gericht op de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft meermaals duidelijk gemaakt dat hij uit het door zijn voorganger getekende klimaatakkoord zal stappen.

Nieuwe ronde van Brexit-onderhandeling VK en EU

De gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU zitten een beetje vast. Een belangrijk punt dat maandag opnieuw op tafel zal liggen tijdens de gesprekken, is de grens met Ierland. De EU wil dat de Britten eerst een definitief standpunt innemen over de EU-grens, terwijl de Britten eerst de toekomstige relatie met de EU willen bespreken, voor er afspraken worden gemaakt over de grens. Het Europees Parlement begint ondertussen het geduld te verliezen met de Britten. Ze vinden dat de grenskwestie teveel tijd opslokt in de onderhandelingen, waardoor er minder tijd over blijft om te spreken over de verdere invulling van het voorlopige akkoord dat de partijen sloten. Ondertussen nadert de deadline voor uittreding in 2019.

Zaak Uber Londen

De rechtszaak die Uber heeft aangespannen tegen de Londense transportautoriteit Transport for London (TfL) begint. Er zijn in totaal vijf zittingsdagen uitgetrokken voor de zaak. TfL besloot vorig jaar dat Uber als bedrijf "niet geschikt" is om taxidiensten aan te bieden in de Britse hoofdstad. Misdrijven zouden niet op tijd zijn gemeld en de achtergrond van chauffeurs zou onvoldoende zijn gecontroleerd. Londen besloot daarop de licentie van Uber in te trekken. Uber hoopt met de rechtszaak de licentie weer terug te krijgen.

En verder:

- Presenteert Twan Huys het programma Nieuwsuur voor het laatst.

- Brengt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling een rapport uit over de huidige economische situatie in Griekenland.

- Is Pieter van Vollenhoven jarig. Hij wordt 79 jaar oud.

TV-tip: Modus

22.55-23.50 uur op NPO2: In dit tweede seizoen bereidt de Zweedse politie zich voor op het staatsbezoek van de Amerikaanse president Helen Tyler. Dit lijkt prima te gaan, totdat Tyler op mysterieuze verdwijnt. Inger en Ingvar moeten samenwerken met lastige FBI-collega om Helen weer boven water te krijgen.

Weer:

In het noorden van het land kan het maandagochtend eerst nog stevig regenen. Het is dan in de rest van het land overwegend droog, maar wel bewolkt. In de middag klaart het zo af en toe even op. Vooral in het oosten kan het stevig waaien. Maandagavond neemt de kans op buien weer verder toe en trekt de wind ook in de rest van het land verder aan. Het wordt 11 tot 17 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg