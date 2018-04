Verstappen mikt op podium, Twente kan degraderen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

FC Twente kan na 34 jaar degraderen uit Eredivisie

Het wordt een spannende dag voor FC Twente, want de Tukkers kunnen na 34 jaar degraderen uit de Eredivisie. Als Twente verliest van Vitesse, valt het doek. Bij een gelijkspel of verlies is de ploeg van trainer Marino Pusic afhankelijk van de resultaten bij concurrenten Roda JC en Sparta. Bovenin is Ajax tegen AZ veruit het meest interessante duel. De Amsterdammers hebben aan een punt voldoende om de tweede plaats en daarmee een plek in de voorronde van de Champions League veilig te stellen. Alle negen Eredivisiewedstrijden van de 33e speelronde beginnen zondag om 14.30 uur.

GP Azerbeidzjan

Max Verstappen hoopt bij de Grand Prix van Azerbeidzjan voor het eerst in 2018 het podium te halen. De Nederlander van Red Bull start op het stratencircuit in Baku vanaf de vijfde plek, terwijl Sebastian Vettel van Ferrari voor de derde keer op rij begint van pole position. Vorig jaar haalde Verstappen door motorproblemen de finish niet in Azerbeidzjan en in 2016 eindigde hij als achtste. De race gaat om 14.10 uur van start.

Palestijnse Autoriteit bijeen om toekomstig bestuur te kiezen

Voor het eerst in bijna tien jaar zal het bestuur van de Palestijnse Autoriteit bijeen komen om te spreken over het leiderschap van de partij. De bijeenkomst is van groot belang. Hoewel er formeel geen opvolger gekozen zal worden voor de huidige Palestijnse leider Mahmoud Abbas, is het wel de verwachting dat met de keuze van een nieuw bestuur de eerste fundamenten voor zijn opvolging worden gelegd. Naast de bespreking van een nieuwe bestuurlijke richting, zullen ook andere politieke onderwerpen besproken worden.

En verder:

- Keren acht Canadese veteranen die hebben geholpen bij de bevrijding van Friesland terug naar de provincie.

- Is het de internationale dag van de dans.

TV-tip: Willem-Alexander vijf jaar koning

21.00-21.55 uur op NPO1: Het is alweer vijf jaar geleden dat koningin Beatrix plaatsmaakte voor koning Willem-Alexander. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij dat moment met een terugblik. Dionne Stax kijkt terug op de troonswisseling met betrokkenen als André Kuipers, Robbert Dijkgraaf, Ali B. en Armin van Buuren.

Maandag 30 april tussen 12.45 en 13.45 uur kan je via NUjij live al jouw vragen over vijf jaar Willem-Alexander als koning stellen aan historicus en auteur Han van Bree. Stuur hier alvast je vragen in.

Weer:

Zondagochtend is het in het midden en zuiden van het land eerst nog droog. Later op de dag neemt de bewolking en kans op neerslag vanuit daar verder toe in het land. Wel is er tussen de buien door ruimte voor de zon. Later de op avond gaat het opnieuw regenen. Vooral in het oosten en zuidoosten is er dan kans op stevige buien, mogelijk ook met hagel en onweer.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg