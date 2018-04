Kwalificatie GP Azerbeidzjan, Merkel op bezoek bij Trump

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Verstappen in actie in kwalificatie GP Azerbeidzjan

Max Verstappen hoopt zaterdag bij de de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidjan een goede uitgangspositie te verwerven voor de race van zondag. De Nederlander van Red Bull klokte zaterdag al de derde tijd in de tweede vrije training op het stratencircuit in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku, waar hij vorig jaar uitviel. De 20-jarige Verstappen wil het dit jaar uiteraard beter doen, ook omdat hij in 2018 nog niet op het podium heeft gestaan. De kwalificatie in Baku begint om 15.00 en wordt voorafgegaan door de derde vrije training om 12.00 uur.

NEC of Fortuna promoveert naar Eredivisie

Het wordt een bijzonder spannende laatste speelronde in de Jupiler League. Jong Ajax is bij winst thuis tegen MVV zeker van de titel, maar omdat de beloftenploeg van de Amsterdammers niet mag promoveren, draait het vooral om nummer twee Fortuna Sittard en achtervolger NEC. Als de Limburgers club thuis wint van Jong PSV keert het na zestien jaar terug in de Eredivisie. NEC speelt uit tegen FC Dordrecht en moet hopen op een misstap van Fortuna. Alle tien de wedstrijden beginnen zaterdag om 19.45 uur.

En verder:

- Houden de reddingsstations van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM) een open dag.

- Wordt in Amerika het Correspondents Dinner gehouden, waarbij president Trump opnieuw niet aanwezig is.

TV-tip: Line of Duty

20.15-21.20 uur op NPO: Dit vierde seizoen begint met de arrestatie van een seriemoordenaar door DCI Roz Huntley. Dat klinkt als een heel korte aflevering, maar na de arrestatie beginnen de problemen pas echt. De verdachte lijkt onschuldig te zijn. Er zijn echter aanwijzingen dat Huntley het nieuwe bewijs bewust negeert om tot een veroordeling te kunnen komen.

Weer:

De dag begint zaterdag droog, maar in de loop van de ochtend zal er vanuit het westen meer kan gaan ontstaan op een bui. In de ochtend kan daar vooral regen vallen, later trekt een neerslaggebied ook meer richting het midden van het land. Het wordt 13 tot 16 graden.

