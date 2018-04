Koningsdag en ontmoeting leiders Noord- en Zuid-Korea

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nederland viert Koningsdag

In heel Nederland wordt de verjaardag van Koning Willem-Alexander gevierd. De koning en zijn gezin brengen ter ere van deze gelegenheid een bezoek aan Groningen. Het stadsbezoek zal zo'n twee uur duren en langs de route die de koninklijke familie aflegt is plek voor zo’n 30.000 toeschouwers. Burgemeester Peter Den Oudsten verwacht dat er in totaal zo’n 80.000 mensen naar Groningen zullen komen om daar Koningsdag te vieren. In de rest van het land wordt het feest traditiegetrouw met vrijmarkten en verschillende grote feesten gevierd.

Leiders Noord- en Zuid-Korea komen bijeen

De leiders van Noord-Korea en Zuid-Korea hebben voor het eerst in meer dan tien jaar een topontmoeting. Het is ook voor het eerst dat een Noord-Koreaanse leider het Zuid-Koreaanse territorium binnengaat sinds het einde van de Koreaanse oorlog in 1953. Om 9:30 uur heeft de Noord-Koreaanse Kim Jong-un en ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in de grensstad Panmunjom. Noord- en Zuid-Korea zetten hun eerste stappen in de richting van toenadering tijdens de Olympische Spelen in februari. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in ontving toen de zus van Kim Jong-un. Zij overhandigde Moon een uitnodiging voor de topontmoeting van vrijdag.

En verder:

- Heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten.

- Worden er weer demonstraties verwacht in de Gazastrook.

TV-tip:Time to Dance

20.30-22.30 uur op RTL 4: Sinds So You Think You Can Dance zien we geen dansprogramma meer zonder Dan Karaty. Ook dit keer heeft de Amerikaan zijn dansschoenen ingeruild voor een plek als jurylid. In Time to Dance zoekt hij samen met Robin Martens en Gianinni Semedo Moreira naar het allerbeste danstalent van Nederland.

Weer:

Op Koningsdag is het vooral in het oosten en zuidoosten van het land droog, meldt Weerplaza. Af en toe zal daar ook de zon te zien zijn. In het westen en noorden van het land is meer bewolking en is ook kans op regen. Die regen kan vanaf het einde van de ochtend in het westen vallen en in de middag en avond ook verder landinwaarts. Het wordt ongeveer 12 tot 15 graden. In Limburg wordt het mogelijk wat warmer, daar kan het 17 graden worden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg