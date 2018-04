Traditionele Lintjesregen, Dreiger Schiphol hoort straf

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Dreiger met mes op Schiphol krijgt straf te horen

De 29-jarige man die vorig jaar december met een mes leden van de Koninklijke Marechaussee bedreigde, krijgt zijn straf te horen. De man sloeg afgelopen december de glazen toegangsdeur van een politiepost op Schiphol Plaza kapot. Toen hij de post binnenging, bedreigde hij de vijf aanwezige leden van de Marechaussee met een hamer en een mes. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zes maanden celstraf geëist tegen de man.

Arsenal tegen Atletico in halve finales Europa League

De heenwedstrijden in de halve finales van de Europa League staan op het programma met in Londen het affiche tussen Arsenal en Atletico Madrid. Bij de Engelse club maakte Arsène Wenger vorige week bekend dat hij na dit seizoen vertrekt en dus is er de 'Gunners' veel aan gelegen om de 22 jaar onder leiding van de Franse trainer af te sluiten met een Europese prijs. De andere halve finale gaat tussen Olympique Marseille en Red Bull Salzburg. Beide wedstrijden beginnen om 21.05 uur en de returns zijn volgende week.

Drukke avondspits verwacht vanwege lang weekend

De ANWB waarschuwt voor een erg drukke avondspits. Vanwege het lange weekend dankzij Koningsdag, trekken veel Nederlanders er naar verwachting op uit. Bovendien gaan veel anderen één of twee weken op vakantie, in eigen land of bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk. De avondspits begint donderdag ook veel eerder dan anders, verwacht de ANWB. Vooral naar de kust en richting locaties waar veerdiensten vertrekken, zal het drukker zijn.

Rechter bepaalt of aanstaande staking openbaar vervoer door mag gaan

De rechter in Utrecht zal besluiten of een voor komende maandag en dinsdag geplande staking in het streekvervoer door mag gaan of niet. De vakbonden FNV en CNV willen op die dagen het streekvervoer platleggen om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Maar de werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV) vinden de staking onrechtmatig en eisten woensdag in een kort geding een verbod.

Europese Centrale Bank komt met nieuw rentebesluit

De Europese Centrale Bank (ECB) maakt donderdag bekend of ze de rente wel of niet aanpassen. Er worden geen verrassingen verwacht. Eerder liet ECB-president Mario Draghi al weten dat een renteverhoging er dit jaar waarschijnlijk niet inzit. Persbureau Bloomberg wist vorige week te melden dat het nog tot juli kan duren voor de centrale bank een besluit neemt over het eigen opkoopprogramma.

En verder:

- Wordt er tijdens de traditionele Lintjesregen op de dag voor Koningsdag bekendgemaakt welke mensen een lintje zullen krijgen.

- Gaat het Filipijnse eiland Borocay 'op slot', om de druk van het toerisme op het eiland te verlichten.

TV-tip: Keuringsdienst van Waarde

20.25-20.55 uur op NPO3: Het gelukskoekje, alom bekend van de lokale Chinees. Breek hem open en je vindt een papiertje met een bepaalde boodschap. De Keuringsdienst onderzoekt waar deze koekjes vandaan komen, wie de teksten schrijft, en hoe de fabrikanten het papiertje in het koekje gevouwen krijgen.

Weer:

Donderdag is er in de ochtend eerst kans op buien. Op de meeste plaatsen valt er dan regen. Later op de dag verdwijnt de neerslag en zijn er enkele opklaringen. Het wordt 11 tot 15 graden.

