Kort geding Gordon en 'ex', vonnis voor Abdeslam

Kort geding Gordon en 'ex'

Gordon en zijn vermeende ex-vriend Kevin B. zijn er ook na een laatste dringende oproep van de rechter niet samen uitgekomen. De rechtbank doet daarom maandag uitspraak in het kort geding dat door B. werd aangespannen. B. zegt "gestalkt en belaagd" te zijn door Gordon en eist een contactverbod. Ook zegt hij nooit een relatie met de entertainer te hebben gehad.

Philips maakt eerstekwartaalcijfers bekend

Philips maakt zijn eerstekwartaalcijfers bekend. In het vierde kwartaal van vorig jaar realiseerde het medisch technologiebedrijf een omzetgroei van 5 procent. De diagnose-apparatuur van het concern was vooral in trek in China en de Verenigde Staten.

Huldiging Feyenoord

Bekerwinnaar Feyenoord wordt vanaf 14.00 uur gehuldigd in de eigen Kuip. De Rotterdammers versloegen AZ zondagavond in de KNVB-bekerfinale met 3-0. Feyenoord vierde de KNVB-beker van 2016 en de landstitel van 2017 op de Coolsingel, maar dat is nu niet mogelijk vanwege werkzaamheden in het centrum van Rotterdam.

Vonnis in proces Abdeslam

Salah Abdeslam hoort maandag zijn straf voor de aanval op Brusselse politieagenten op 15 maart 2016, drie dagen voor zijn arrestatie. Abdeslam is tevens de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs van november 2015, waarbij 130 mensen werden gedood. Wanneer hij voor de aanslagen in Parijs wordt berecht is nog niet bekend.

Hoger beroep in verdrinkingszaak meisje zwembad Rhenen

Maandag dient het hoger beroep in de zaak tegen drie personeelsleden van een zwembad in Rhenen omdat onder hun toezicht het 9-jarige Syrische meisje Salam in 2015 verdronk. De zwembadmedewerkers kregen elk zestig uur werkstraf opgelegd, waarna ze in hoger beroep gingen. Het Openbaar Ministerie verwijt hen dood door schuld.

Air France verwacht kwart vluchten te annuleren wegens staking

Air France verwacht dat maandag een kwart van zijn vluchten uitvalt als gevolg van een staking. Medewerkers leggen het werk neer uit onvrede over hun loon.

En verder:

- Opent Amerikaanse grillketen TGI Friday's de eerste Nederlandse vestiging bij Utrecht Centraal.

- Viert Duitsland de 'dag van het Duitse bier'.

TV-tip: Online misbruik aangepakt

21.30-22.30 uur op RTL 5: Het leven van Laura Ponticorvo veranderde drastisch toen in maart 2017 een hacker inbrak op haar iCloud. De hacker wist daarbij gevoelige privéfoto’s en -filmpjes te bemachtigen en verspreidde deze over het internet. We weten inmiddels wie hierachter zit, maar hoe heeft John van den Heuvel deze geroyeerde VVD’er in z'n kladden weten te grijpen?

Weer:

Het wordt vanaf maandag met 12 tot 17 graden en een stevige westenwind een stuk koeler dan afgelopen dagen. Wel blijft het droog en schijnt de zon geregeld.

