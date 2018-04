Strijd om KNVB-beker, Luik-Bastenaken-Luik

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Feyenoord en AZ strijden om KNVB-beker

Om 18.00 uur strijden Feyenoord en AZ in De Kuip om de KNVB-beker. Omdat het de honderdste editie is van het toernooi is de beker eenmalig van goud in plaats van zilver. De Rotterdammers, die eerder dit seizoen al de Johan Cruijff Schaal veroverden, gaan voor hun dertiende 'Dennenappel', zoals de bijnaam van de beker luidt. AZ won de beker vier keer. De winnaar van het bekertoernooi plaatst zich normaal gesproken voor de (voorronde van de) Europa League, maar op basis van de competitie is zowel AZ als Feyenoord daar al zeker van.

Dumoulin gaat voor zege in Luik-Bastenaken-Luik

In Wallonië staat de laatste voorjaarsklassieker van het jaar op het programma: Luik-Bastenaken-Luik. De renners moeten bijna 260 kilometer door de Ardennen afleggen in de 104e editie van La Doyenne, die aantal pittige klimmetjes kent. Vorig jaar ging de zege voor de vierde keer naar Alejandro Valverde. De Spanjaard behoort ook dit jaar tot de favorieten, maar heeft concurrentie van de Fransman Julian Alaphilippe en de Belg Tim Wellens. Namens Nederland gaat Tom Dumoulin voor de eindzege. Bij de vrouwen is de Nederlandse Anna van der Breggen de uitgesproken favoriet.

Ministers bijeen tijdens start G7 Toronto

In het Canadese Toronto gaat de G7-top van start. De ministers van de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Japan komen bijeen om het over verschillende veiligheidskwesties te hebben in onder meer Syrië, Oekraïne, Myanmar, Venezuela en Noord-Korea. Dat laatste land maakte zaterdag bekend dat het stopt met het nucleaire programma. Alleen in situaties van nuclaire dreiging of bij provocatie zal Noord-Korea de kernwapens weer oppakken.

En verder:

- Wordt in Amsterdam de bevrijding van het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück herdacht. De bevrijding vond plaats op 30 april 1945.

- Kiest Paraguay een nieuwe president en de Duitse SPD een opvolger voor Martin Schulz.

- Is het de Internationale Dag van de Aarde.

TV-tip: BankGiro Loterij: The Wall

20.30-21.30 uur op SBS6: The Wall is in het buitenland een groot succes en als je Winston Gerschtanowitz mag geloven, heeft het ­programma alle ingrediënten om ook in Nederland te scoren. "De twaalf meter hoge muur is ­allesbepalend: valt een groene bal op een bedrag dan is het kassa. Het bedrag waarop een rode bal valt, wordt dan juist weer rigoureus van je bedrag afgesnoept."

Weer:

Zondag bereikt het kwik plaatselijk opnieuw 25 graden in het binnenland. De zon schijnt nog geregeld, maar vooral in de middag en avond neemt de kans op buien wel toe. Daarbij kan het ook onweren.

