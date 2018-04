Uitspraak zaak afperser Jumbo, protest tegen wapens VS

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Zuid-Afrikaanse rechtbank behandelt uitleveringsverzoek Guus Kouwenhoven

Een Zuid-Afrikaanse rechtbank buigt zich over het Nederlandse uitleveringsverzoek voor Guus Kouwenhoven. De Nederlands-Afrikaanse zakenman werd vorig jaar bij verstek veroordeeld tot negentien jaar cel wegens wapensmokkel en oorlogsmisdaden in West-Afrika. Een eerdere behandeling van het uitleveringsverzoek in februari, werd uitgesteld. De aanklager had namelijk nog altijd geen officieel uitleveringsverzoek van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Justitie ontvangen. Het was overigens niet de eerste keer dat de behandeling om die reden uitgesteld werd. Kouwenhoven heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is.

Jumbo-afperser hoort straf in hoger beroep

Alex O., de man die wordt verdacht van het afpersen van supermarktketen Jumbo in 2015, hoort wat voor straf hij hier voor krijgt. De 53-jarige Groninger heeft Jumbo meerdere dreigmails en -brieven gestuurd. Er moesten 2.000 bitcoins worden betaald om te voorkomen dat hij bommen zou laten ontploffen bij diverse filialen. Jumbo ging niet op de eis in. Bij twee vestigingen in Groningen werden later explosieven aangetroffen, in een geval ging er een explosief af. Ook in Zwolle werd een explosieve stof aangetroffen. De rechtbank in Groningen veroordeelde de man in 2016 tot acht jaar gevangenisstraf. In dit hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw acht jaar cel geëist.

Pro-formazitting in zaak flatspringers Breda

In Breda is een pro-formazitting in de zaak tegen de twee zogenoemde flatspringers. De twee mannen die begin maart zwaargewond raakten door de val van een flat in Breda, worden verdacht van het doden van de 25-jarige man wiens lichaam in de flat werd aangetroffen. Het dodelijke slachtoffer, zo blijkt later, is een van de leden van een groep die verdacht wordt van het plegen van enkele gewelddadige overvallen in Brabant en Limburg. De advocaten van de twee 'flatspringers' hebben tegelijkertijd aangifte gedaan tegen de politie. Ze denken dat de betrokken agenten zich schuldig hebben gemaakt aan poging tot doodslag of zware mishandeling, omdat de politie dusdanig geweld heeft gebruikt dat de mannen ten val zijn gekomen.

Studentenprotesten tegen gebruik wapens in Verenigde Staten

Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn protestmarsen aangekondigd tegen het gebruik van wapens. De protesten van studenten en docenten vinden daarnaast plaats om stil te staan bij de meest dodelijke schietpartij ooit op een school in de Verenigde Staten, die plaatsvond in februari van dit jaar. Bij deze schietpartij in Florida vielen in totaal zeventien doden. De bijeenkomst vindt op vrijdag plaats, omdat dit de datum is waarop de voorheen meest dodelijke schietpartij op een school in de VS was.

En verder:

- Opent koning Willem-Alexander de Koningsspelen in Twello.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers over de locaties en prijzen van koopwoningen.

- Zijn er testritten met mensen op de nieuwe Noord-Zuidlijn in Amsterdam.

TV-tip: Goed volk

20.25-21.25 uur - NPO3: Foula klinkt als een swingende stad in West-Afrika, maar in werkelijkheid is het een van de meest afgelegen eilanden van Groot-Britannië met slechts een huisje of tien. De Vlaamse tv-kok Jeroen Meus gaat op bezoek bij de eilandbewoners om te zien hoe ze hun eten klaarmaken.

Weer:

Het is nog lang warm donderdagavond, waarna het 's nachts afkoelt tot een graad of 12. Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en warm. De temperaturen liggen aan de kust wat lager dan in het binnenland, als gevolg van de wind. In de kustgebieden komt de temperatuur uit rond de 20 graden, waar het verder in het binnenland 25 graden kan worden.

