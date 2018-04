Uitspraak in zaak Naoufal F., Ajax tegen VVV-Venlo

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Naoufal F. krijgt straf te horen in zaak liquidatiepoging Diemen

Naoufal F., die terechtstaat voor het aansturen van een liquidatiepoging op Peter 'Pjotr' R. in 2015 in Diemen, hoort zijn straf. Tegen F. is twintig jaar cel geëist. De 38-jarige 'Noffel', zoals F. ook wel genoemd wordt, ontkent echter opdracht te hebben gegeven voor de moordaanslag op R.. Maar volgens de officier van justitie "wijst alles naar F. als de man die de moordaanslag aanstuurde". Er is veel aandacht voor de zaak omdat het de eerste zaak is waarbij gegevens gebruikt zijn die beschikbaar kwamen nadat onderzoeksinstituut NFI de beveiliging had gekraakt van twee zogenoemde PGP-telefoons.

Machtsoverdracht op Cuba

Naar verwachting zal de zittende 86-jarige Cubaanse leider Raúl Castro de macht overdragen aan de 57-jarige Miguel Diaz-Canel. Diaz-Canel is woensdagavond door de Nationale Assemblee van Cuba officieel voorgedragen als de opvolger van Castro, die na tien jaar met pensioen gaat. Eigenlijk zou Castro al in februari vertrekken, maar vanwege de nasleep van de orkaan Irma werd dit moment verschoven. Met Diaz-Canel krijgt Cuba voor het eerst sinds de jaren zestig een leider die niet voortkomt uit de Castro-familie.

Ajax thuis tegen VVV-Venlo in Eredivisie

De midweekse speelronde in de Eredivisie wordt donderdag om 20.45 uur afgesloten met Ajax tegen VVV-Venlo. Het is de eerste wedstrijd sinds de 3-0 nederlaag van de Amsterdammers tegen PSV, waardoor de Eindhovenaren voor de 24ste keer de landstitel pakten. Na die wedstrijd werd de spelersbus van Ajax opgewacht door eigen supporters en mogelijk zullen zij ook tijdens de wedstrijd tegen VVV hun onvrede uiten. De andere Eredivisiewedstrijd van donderdag begint om 18.30 uur en gaat tussen FC Utrecht en FC Groningen.

Tweede dag PL Darts in Ahoy

Voor de tweede dag op rij is er een volledige speelronde van de Premier League Darts in Ahoy Rotterdam. De vierde van vijf partijen op donderdag is de kraker tussen de twee Nederlandse topdarters Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Titelverdediger Van Gerwen is de koploper van de Premier League, terwijl Van Barneveld in eigen land vecht voor een plekje bij de beste vier, zodat hij nog de play-offs kan bereiken. Het programma in Ahoy begint om 20.00 uur.

Unilever komt met cijfers over eerste kwartaal

Unilever maakt bekend hoe het in het eerste kwartaal gepresteerd heeft. In het vierde kwartaal kwam de omzet van het Britse-Nederlandse was- en voedingsmiddelenconcern uit op 12 miljard euro. Unilever onthulde halverwege maart dat het nieuwe hoofdkantoor in Nederland komt en niet in het Verenigd Koninkrijk. Nu heeft het bedrijf nog twee hoofdkantoren, in Rotterdam en Londen. De wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de werknemers in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk.

En verder:

- Spelen de basketballers van Donar de return van de halve finale van de FIBA Europe Cup. Vorige week ging de heenwedstrijd tegen de Italiaanse kampioen Reyer Venezia met 82-72 verloren, waardoor de Groningers met elf punten verschil moeten winnen om de finale te bereiken.

- Is het de Dag tegen pesten.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over het Nederlandse energieverbruik.

- Is het secretaressedag, de dag waarop secretaresses in het zonnetje worden gezet.

TV-tip: In de Leeuwenhoek

20.25-21.00 uur - NPO2: Schrijver Hugo Borst en theatermaker Adelheid Roosen dompelen zich onder in de wereld van dementerenden. Het tweetal leeft weken samen met dementerende ouderen in tehuis De Leeuwenhoek om te ondervinden hoe de menselijke zorg in deze sector er uit ziet. De documentaire over het tehuis komt op het moment dat de zorginstelling mikpunt is van kritiek.

Weer:

De nacht van woensdag op donderdag verloopt rustig. Donderdag overdag is er opnieuw veel zon en loopt de temperatuur op tot zomerse waarden. Het wordt 20 tot lokaal misschien 29 of 30 graden, waarmee het lokaal de eerste tropische dag van het jaar zou kunnen worden. In de kustregio's kan het echter door de wind wel koeler aanvoelen. Het koelt 's avonds langzaam af, waardoor het ook later op de avond nog aangenaam is.

