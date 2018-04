OPCW onderzoekt gifgas Syrië, kwalificatie GP China

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

OPCW onderzoekt vermeende gifgasaanval Syrië

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens start het onderzoek naar de vermeende gifgasaanval in de Syrische stad Douma van vorige week zaterdag. Hierbij kwamen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zeker 43 mensen om het leven. Zo'n vijfhonderd anderen zouden met symptomen van vergiftiging door chemische wapens zijn opgenomen in plaatselijke ziekenhuizen. Syrië en Rusland, die de Syrische regering steunt, ontkennen dat het een gifgasaanval is geweest. De Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zinnen op een vergeldingsactie.

Belangrijke wedstrijden voor FC Twente en Sparta in strijd tegendegradatie

In de Eredivisie staan zaterdag vier wedstrijden op het programma. De topclubs komen niet in actie, maar voor degradatiekandidaten FC Twente en Sparta Rotterdam wordt het wel een belangrijke avond. De hekkensluiter uit Enschede speelt om 18.30 uur uit tegen ADO Den Haag en Sparta gaat om 19.45 uur op bezoek bij Vitesse. Ook VVV-Venlo tegen sc Heerenveen begint om 19.45 uur en de avond wordt om 20.45 uur afgesloten met PEC Zwolle-Excelsior.

Staatsbegrafenis Winnie Mandela in Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse activiste en ex-vrouw van voormalig president Nelson Mandela wordt in Soweto begraven. President Cyril Ramaphosa zal een lofrede houden en verschillende internationale leiders zijn aanwezig bij de staatsbegrafenis. Winnie Mandela trouwde in 1958 met de vrijheidsstrijder en zette de strijd van haar toenmalige man voort toen hij tussen 1964 en 1982 in de gevangenis zat. Later raakte Winnie Mandela in opspraak vanwege haar betrokkenheid bij de ontvoering van de 14-jarige Stompie Seipei. Winnie Mandela overleed op 2 april na een lang ziekbed op 81-jarige leeftijd.

Verstappen in actie in kwalificatie Grand Prix China

Max Verstappen rijdt zaterdag de derde vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix van China. De Nederlander van Red Bull klokte vrijdag zowel bij de eerste als de tweede vrije training de vijfde tijd, terwijl Lewis Hamilton beide keren de snelste was. Vanwege het tijdverschil met China beginnen de derde vrije training en de kwalificatie zaterdag al om 5.00 uur en 8.00 uur Nederlandse tijd. De race, waarin Verstappen jaagt op zijn eerste podiumplaats in 2018, gaat zondag om 8.10 uur van start.

En verder:

- Gaat de tweede tuintelling van de Dierenbescherming van start. Om meer inzicht te krijgen in welke dieren er in de tuin voorkomen en of er grote verschillen zijn verdeeld over het land vraagt de organisatie mensen om vlinders, amfibieën, zoogdieren en vogels te tellen.

- Gaat de jaarlijkse tentoonstelling van World Press Photo van start in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

- Gaat een schilderij van Adolf Hitler onder de hamer. Het gesigneerde doek uit 1916 van 63 bij 48 centimeter portretteert volgens Werner Maser, die verscheidene boeken schreef over de nazileider, de jonge Française Charlotte Lobjoie.

TV-tip: Big Cats

18.10-19.00 uur op Eén: Dat de huiskat een van de populairste dieren is ter wereld is wel algemeen bekend. Toch zijn er exemplaren die je niet zo snel zou aaien. De BBC spot er een paar, zoals de beroemde cheeta Honey.

Het weer

De dag begint opnieuw met plaatselijk mist. Na het oplossen schijnt de zon geregeld al kan er lokaal ook een bui vallen. In de nacht naar zondag en zondagochtend vallen er meer buien. Het is dit weekend 15 tot 20 graden.

