Uitspraak in drugszaak ex-CDA'er, UWV komt met cijfers arbeidsmarkt

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Ex-bestuurder CDA uit Leende hoort mogelijk straf om betrokkenheid bij drugslab

Voor betrokkenheid bij het grootste drugslab ooit aangetroffen in Nederland staat een lokale voormalige CDA-bestuurder uit Leende, Wim van der P. (52), voor de rechter. Hij hoort woensdag of hij een straf krijgt. Het industriële drugslab werd vorig jaar ontdekt in een loods bij zijn boerderij in Leende. Als verhuurder is hij als medepleger schuldig aan drugsproductie, stelt de aanklager. Van der P. zegt zelf dat hij niet van de praktijken wist en dat hij als verhuurder niet omgekeken heeft naar wat er in zijn pand gebeurde. Tegen hem is vijf jaar cel geëist.

UWV presenteert de status van de arbeidsmarkt in 2017

Het UWV presenteert woensdag het jaarverslag van 2017. Hierin gaat de uitkeringsinstantie in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vorig jaar. Voorzitter van de raad van bestuur Fred Paling bespreekt onder meer hoe het op de sterk aantrekkende arbeidsmarkt gaat met mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek liet halverwege februari weten dat de arbeidsmarkt in Nederland in het vierde kwartaal van vorig jaar voor het eerst sinds de hoogconjunctuur van 2007-2008 weer gespannen te noemen was.

Real en Bayern willen klus klaren in kwartfinale Champions League

Na de 1-2 zege vorige week in en tegen Sevilla wil Bayern München het karwei in de kwartfinales van de Champions League afmaken in de eigen Allianz Arena. De wedstrijd in München begint om 20.45 uur en het kan de zesde keer in zeven jaar worden dat de ploeg van Arjen Robben de laatste vier in het miljoenenbal haalt. Ook Real Madrid is hard op weg naar de halve finales, na de 0-3 zege vorige week bij Juventus. Evenals Bayern-Sevilla begint de return in Madrid woensdagavond om 20.45 uur.

VN-tribunaal MICT doet uitspraak in hoger beroep in zaak-Seselj

Bij het VN-oorlogstribunaal MICT in Den Haag wordt uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen de Servische nationalist Vojislav Seselj. Hij staat terecht vanwege oorlogsmisdaden begin jaren negentig op de Balkan. In eerdere aanleg werd hij vrijgesproken van moord, foltering en vervolging van Kroaten, Bosnische moslims en andere niet-Servische bevolkingsgroepen. Tegen de man is 28 jaar gevangenisstraf geëist.

En verder:

- Gaat het verhoor van Facebook-CEO Mark Zuckerberg over misbruik van data verder. Vierenveertig Amerikaanse senatoren bevragen hem hierover.

- Komt de Onderwijsinspectie met het jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs.

- Bezoekt mininster Bijleveld van Defensie haar Amerikaanse collega Mattis in Washington. De twee zullen onder andere spreken over de defensieuitgaven en over de gezamenlijke missies, zoals bijvoorbeeld missies in het kader van de strijd tegen IS.

TV-tip: Tweestrijd

21.40-22.35 uur op NPO3 - In de driedelige miniserie Tweestrijd trekken twee tegenpolen een jaar samen op. Wat gebeurt er als een terminaal zieke en een suïcidale jongere elkaar ontmoeten? De één gaat dood omdat zijn lichaam het opgeeft, terwijl voor de ander de dood de enige mogelijke uitweg lijkt.

Het weer

In de nacht van dinsdag op woensdag vallen geregeld buien. Ook woensdagochtend is het op veel plaatsen nog mogelijk dat er wat regen valt. In de loop van de dag neemt de kans op buien af, wordt het vrijwel overal droog en laat de zon zich zo nu en dan zien. Het wordt 15 tot 18 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg