Oranjevrouwen spelen tegen Ierland, staking bij Lufthansa

Oranjevrouwen spelen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland

De Oranjevrouwen kunnen dinsdagavond om 20.00 uur in Dublin weer een stapje zetten richting het WK 2019 in Frankrijk. De ploeg van Sarina Wiegman, die aan de leiding gaat in groep 3, speelt om 20.00 uur tegen Ierland, dat op basis van een slechter doelsaldo tweede staat. Op papier is Oranje de favoriet, maar in het najaar bleef het in Nijmegen 0-0 tegen de Ieren en dus is winst zeker geen uitgemaakte zaak.

Personeel van Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa staakt

Personeel op vier Duitse vliegvelden legt dinsdag het werk neer. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa schrapt daarom ongeveer achthonderd vluchten en dat heeft gevolgen voor zo'n negentigduizend reizigers. De staking treft reizigers die vertrekken van of reizen naar de Duitse luchthavens in Frankfurt, München, Keulen en Bremen. Medewerkers van het grondpersoneel leggen daar het werk neer om de druk op werkgevers verhogen om met een goed loonbod over de brug te komen.

Uitspraak ontslagzaak waarbij klachten waren over minister Grapperhaus als advocaat

In de zaak die draait om het ontslag van een medewerker van accountantskantoor KPMG, doet de rechter uitspraak. Minister Grapperhaus, die in 2016 optrad als advocaat voor KPMG, zou in deze zaak volgens de tegenpartij de gedragsregels voor advocaten hebben geschonden. Grapperhaus wordt verweten dat hij informatie heeft achtergehouden en de kantonrechter heeft misleid. Als de klacht gegrond blijkt, kan een maatregel volgen. Dit kan een waarschuwing zijn, maar ook een boete of een beroepsverbod.

Liverpool kan na tien jaar weer halve finale Champions League bereiken

Na de 3-0 zege vorige week op Anfield is Liverpool hard op weg om voor het eerst sinds 2008 de halve finales van de Champions League te bereiken. De ploeg van Oranje-internationals Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk speelt om 20.45 uur de return van de kwartfinale tegen Manchester City. Het andere kwartfinaleduel van dinsdag gaat in Rome tussen AS Roma en FC Barcelona, dat vorige week in Camp Nou met 4-1 won van de Italianen.

En verder:

- Wordt prinses Ariane 11 jaar oud.

- Lanceert ouderenbond ANBO een vacaturesite speciaal voor oudere werkzoekenden, werkgevers en zzp'ers.

- Brengt de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman een bezoek aan Frankrijk. Hij zal daar met de Franse president Macron spreken over de situaties in Jemen en Syrië. Ook zal het nucleaire akkoord met Iran ter sprake komen.

TV-tip: De reis van je leven

21.30-22.30 uur op RTL4 - In het tweede seizoen van de serie De reis van je leven gaat Johnny de Mol op pad met mensen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben. Samen met hun beste vrienden maken ze een laatste droomreis. Volgens de presentator staan de reizen in dit seizoen, ondanks de situatie van de jongeren, vooral in het teken van vieren.

Het weer

Het weerbeeld gaat dinsdag veranderen. In het noorden van het land schijnt 's ochtends eerst nog de zon, terwijl het dan in de meeste andere delen van het land al bewolkt is. De bewolking zal in de loop van de dag verder toenemen en ook een buiengebied zal zich in de loop van de dag uitbreiden over de rest van het land. Er valt van tijd tot tijd regen en er is ook onweer mogelijk. De temperaturen lopen opnieuw ver uiteen. Het wordt 13 tot 21 graden.

