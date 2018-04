Uitspraak mishandeling homo's, VN spreekt over Douma

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Rechter doet uitspraak in zaak mishandeling homostel Arnhem

Vier minderjarige jongens horen maandag van de rechter in Arnhem wat voor straf ze krijgen in de zaak die draait om de mishandeling van een homostel in Arnhem in april van vorig jaar. Als gevolg van de mishandeling raakte een van de twee mannen zwaargewond. Hij werd geslagen met een betonschaar, waardoor hij enkele tanden kwijtraakte. De zaak trok landelijk veel aandacht omdat de aanval zou zijn gericht op de seksuele geaardheid van de slachtoffers, maar volgens de officier van justitie zijn er onvoldoende aanwijzigingen voor discriminatie als motief voor de daad. Tegen de vier jongens zijn werkstraffen tot 180 uur geëist.

Peter R. de Vries wordt gehoord in zaak Holleeder

De rechtszaak tegen crimineel Willem Holleeder gaat maandag weer verder. Peter R. de Vries zal tijdens de zitting op maandag getuigen over Holleeder. De rechtbank zal Peter R. de Vries bevragen over de persoon Holleeder, maar ook over zijn persoonlijke relatie met hem. Zo zou Holleeder de misdaadverslaggever in het verleden namelijk hebben bedreigd met de dood.

VN-Veiligheidsraad spreekt over aanval op Douma

Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben gevraagd om een speciale zitting van de VN-Veiligheidsraad. Deze zitting vindt naar verwachting maandagavond plaats. De bijeenkomst volgt op de aanval op de Syrische stad Douma. Volgens verschillende landen zijn er namelijk bewijzen dat de Syrische regering van Assad achter de aanval zit en dat bij de aanval chemische wapens zijn gebruikt. Bij de luchtaanval op Douma kwamen afgelopen weekend tientallen mensen om het leven.

Gordon voor de rechter vanwege stalking

De rechtbank van Lelystad behandelt maandagochtend een kort geding waarin een man aan de rechter vraagt om presentator Gordon een contactverbod op te leggen. Volgens de man deed Gordon in berichten op sociale media voorkomen dat de twee een relatie hadden, terwijl dat in zijn ogen niet zo was. De man eiste hierop dat deze berichten van sociale media verwijderd zouden worden, wat inmiddels ook is gebeurd. De man stelt echter ook dat hij gestalkt wordt door Gordon. Middels het kort geding wil hij hier een einde aan maken. Gordon ontkent dat hij de man stalkt.

En verder:

- Start de internationale HSL-verbinding tussen Brussel en Breda.

- Spreekt de Britse premier May met haar Deense en Zweedse collega's over de zaak Skripal.

- Begint de Koninklijke Marine aan een vierdaagse oefening voor terreurbestrijding.

TV-tip: SAS: Who dares wins

22.30-23.30 uur op RTL7 - Ant, Foxy, Colin en Ollie ontmoeten in dit derde seizoen een nieuwe groep doodgewone burgers met turbulente achtergronden. Tijdens de training worden zij dit het uiterste gedreven. Wie van hen zal de eindstreep halen en zich uiteindelijk mogen voegen de bij Britse speciale eenheid SAS?

Het weer

Het wordt maandag opnieuw op de meeste plaatsen zonnig en warm. De temperaturen lopen op tot 18 graden. Lokaal kan het zelfs opnieuw warmer worden dan 20 graden. Het blijft op de meeste plaatsen de hele dag droog, met uitzondering van het zuidwesten. Daar kan tegen de avond een bui vallen.

