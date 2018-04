Hongaren naar stembus, Verstappen in actie in Bahrein

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Hongaren naar de stembus

Hongarije gaat zondag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen in het land. Naar verwachting zal de partij Fidesz van de zittende premier Viktor Orban voor de derde keer op rij de meeste stemmen behalen. Winst voor de partij van Orban is wel afhankelijk van de opkomstpercentages en het feit dat er volgens analisten veel zwevende kiezers zijn. Orban heeft de Hongaren dan ook meermaals opgeroepen om vooral te stemmen. Onder de zeer conservatieve Orban keerde het land zich sterk tegen immigratie en Europa, terwijl de bevolking onder zijn bewind kon profiteren van sterke groei van bijvoorbeeld salarissen en de economie als geheel.

Duizenden lopers bij 38e editie Marathon van Rotterdam

Om 10.00 uur gaat de 38e editie van de Marathon van Rotterdam van start en tussen de duizenden Nederlandse lopers is Khalid Choukoud de grootste blikvanger. De Hagenaar loopt voor de derde keer in Rotterdam en heeft maar één doel, zijn persoonlijk record van 2.10.52 verbeteren. Getu Feleke is op papier de snelste loper op de startlijst, met een persoonlijke toptijd van 2.04.50. Het parcoursrecord op de 42,195 kilometer door de Maasstad staat sinds 2009 op naam van de Keniaan Duncan Kibet: 2.04.27.

Terpstra gaat voor zege in Parijs-Roubaix

Na zijn fraaie overwinning vorige week in de Ronde van Vlaanderen is Niki Terpstra misschien wel dé grote favoriet bij Parijs-Roubaix. De Nederlander, die rijdt voor het Belgische Quick Step-Floors, heeft concurrentie van wereldkampioen Peter Sagan en de Belg Greg Van Avermaet, terwijl Terpstra's Belgische ploeggenoot Philippe Gilbert ook voor de overwinning wil gaan. De officiële start van de zogeheten 'Hel van het Noorden' is om 11.20 uur en na 257 kilometer met tal van kasseistroken wordt de finish niet voor 17.10 uur verwacht.

Ajax en Feyenoord in actie in Eredivisie

In de dertigste speelronde van de Eredivisie komen zondag Ajax en Feyenoord in actie. De Amsterdammers, die zaterdag concurrent PSV met 2-3 zagen winnen bij AZ, spelen om 16.45 uur thuis tegen Heracles Almelo. Feyenoord neemt het om 14.30 uur thuis op tegen FC Twente, dat moet vrezen voor degradatie. Ook de 'Derby van het Noorden' tussen sc Heerenveen en FC Groningen begint om 14.30 uur en de dag begint om 12.30 uur met FC Utrecht tegen ADO Den Haag.

Zware opgave Verstappen bij GP Bahrein

Max Verstappen staat bij de Grand Prix van Bahrein voor een zware opgave. De coureur van Red Bull Racing begint na een crash zaterdag in de kwalificaties vanaf de vijftiende positie en dus is het podium ver weg. Sebastian Vettel, die twee weken geleden in Australië de openingsrace van het sezioen won, start vanaf pole position. De race in Bahrein begint om 17.10 uur.

En verder:

- Brengt de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken een bezoek aan Rusland.

TV-tip: Over de rug van de Andes

20.15-21.05 uur op NPO 2 - In de laatste aflevering van Over de rug van de Andes belicht presentator Stef Biemans de grote verschillen tussen tradities en vooruitgang in Zuid-Amerika. Hij gaat daarbij in de op de druk die bijvoorbeeld de aanleg van steeds meer wegen legt op de natuurlijke omgeving.

Het weer

In de nacht van zaterdag op zondag daalt de temperatuur flink naar zo'n 9 graden. Zondag overdag is het vooral zonnig en loopt het kwik dan ook al snel weer op. Het wordt dan 18 tot 22 graden. In de middag is er wel kans op wat hoge bewolking en dan neemt ook de wind wat toe, waardoor het wat af kan koelen.

