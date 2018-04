Rechtszaak Cosby gaat verder, Blok naar Caribisch gebied

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Rechtszaak tegen Bill Cosby gaat verder

De rechtszaak tegen de Amerikaanse voormalige komiek Bill Cosby gaat verder. De 80-jarige Cosby wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. De meeste zaken zijn inmiddels verjaard, maar in sommige gevallen was het nog niet te laat voor vervolging. In juni van vorig jaar liep de zaak echter stuk toen de jury het niet eens kon worden over een uitspraak. De rechter oordeelde daarop dat de zaak opnieuw moest voorkomen. Er wordt een nieuwe jury vastgesteld die zich gaat buigen over het vervolg van de rechtszaak.

Deadline voor aandeelhouders NXP om in te gaan op bod Quallcomm

Chipfabrikant Qualcomm heeft aandeelhouders van de Nederlandse branchegenoot NXP tot en met maandag de tijd gegeven om op een bod in te gaan. De deadline hiervoor is al meerdere keren verschoven. Qualcomm liet eind 2016 weten het Nederlandse bedrijf over te willen nemen. Eerder dit jaar werd het bod verhoogd naar zo'n 44 miljard dollar. Het Amerikaanse concern zou al verzekerd zijn van steun van partijen die samen een belang van 28 procent in NXP hebben.

Minister van Buitenlandse Zaken Blok naar Caribisch gebied

Minister Blok van Buitenlandse Zaken gaat naar het Caribisch gebied. Daar bezoekt hij de landen Sint Maarten, Aruba en Curaçao.Tijdens zijn eerste bezoek aan de Caribische Koninkrijksdelen maakt hij kennis met de minister-presidenten van Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Op de agenda staan in ieder geval de zorgelijke ontwikkelingen in buurland Venezuela. De politiek instabiele situatie daar zorgt ervoor dat veel mensen naar buurlanden vertrekken waaronder de Caribische delen van het Koninkrijk. Ook wordt er gesproken over de wederopbouw na de verwoestende orkaan Irma op Sint Maarten. Op het eiland wordt maandag ook het nieuwe parlement beëdigd.

En verder:

- Laat minister Schouten van Landbouw de eerste koeien de wei in. Ze geeft hiermee het startschot voor het weidegangseizoen.

- Hebben we een aantal tips voor je op een rijtje gezet voor als je nog niet weet wat je moet gaan doen met Pasen.

- Namen we wat stellingen over eieren onder de loep. Moet je eieren nou bijvoorbeeld wel of niet bewaren in de koelkast en is het eten van meerdere eieren eigenlijk schadelijk?

TV-tip: Van onze centen

20.30-21.30 uur op SBS6: Kees Tol duikt in de verhalen achter de de verspilling van belastinggeld. In deze aflevering wordt er gekeken naar Arnhem. Daar gaf de gemeente miljoenen uit om de Sint Jansbeek weer door het centrum te laten stromen. Gevolg: een aantal auto's reed er de plomp in.

Het weer

Het is maandag opnieuw hoofdzakelijk bewolkt en er kan in verschillende delen van het land regen vallen. Met name in het westen is er kans op buien. Meer richting het zuidoosten is het waarschijnlijk wel droog, maar daar valt dan 's avonds weer regen. Het wordt 7 tot 14 graden.

