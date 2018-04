Paus houdt paasmis, ruimtestation richting aarde

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Paus spreekt Urbi et Orbi uit in Vaticaanstad

Zondag zal paus Franciscus traditiegetrouw zijn zegen, het Urbi et Orbi, uitspreken vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Vaticaanstad. Zijn toespraak, ter gelegenheid van Pasen, wordt doorgaans bezocht door enkele tienduizenden mensen. Het Sint-Pietersplein is daarbij zoals gewoonlijk versierd met bloemen uit Nederland. Doorgaans spreekt de paus ook enkele woorden over de toestand in de wereld.

Ontsteking paasvuren in Nederland

Traditiegetrouw is ook de strijd om het grootste paasvuur weer losgebarsten in verschillende delen van het land. Vooral in het oosten gaat deze traditie gepaard met ware kampioenschappen waarbij maanden hout gesprokkeld wordt om tot het grootste paasvuur te komen. Dijkerhoek wist ook dit jaar weer te winnen van Espelo. Deze en andere paasvuren zullen later op zondag aangestoken worden.

Ajax en Feyenoord in actie in Eredivisie

In de Eredivisie staan zondagmiddag vier wedstrijden op het programma. Ajax gaat om 14.30 uur op bezoek bij FC Groningen, waar het vorig seizoen niet verder kwam dan 1-1. Het wordt ook een spannende middag voor FC Twente. Onder leiding van interim-trainer Marino Pusic, die de ontslagen Gertjan Verbeek is opgevolgd, speelt de hekkensluiter om 12.30 uur uit tegen VVV-Venlo. Heracles Almelo-sc Heerenveen begint om 14.30 uur en de speelronde wordt om 16.45 uur afgesloten met Feyenoord-Excelsior.

Chinees ruimtestation zal vergaan

Een Chinees ruimtestation dat ongecontroleerd op weg terug is naar de aarde, vergaat waarschijnlijk op zondag in de dampkring. Het grootste deel van het ruimtestation zal ontploffen en verbranden. Enkele brokstukken kunnen dat overleven en neerstorten op aarde. Het gaat om het ruimtestation Hemels Paleis-1 dat in 2011 werd gelanceerd, maar waarvan in 2016 bleek dat het onbestuurbaar was geworden.

Terpstra gaat voor zege in Ronde van Vlaanderen

Het is de belangrijkste wielerdag van het jaar voor onze zuiderburen, want de 102e editie van de Ronde van Vlaanderen staat op het programma. Het peloton wacht 266 kilometer met tal van kasseistroken en beklimmingen, waaronder de Oude Kwaremont, de Kortekeer, de Edelare en de Wolvenberg. De Nederlandse ogen zijn vooral gericht op Niki Terpstra, die ons land 32 jaar na Adrie van der Poel weer eens de zege kan bezorgen in 'Vlaanderens mooiste'. Maar de concurrentie is sterk. De Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan en de Belgen Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en Tiesj Benoot worden genoemd als topfavorieten.

En verder:

- Gaan alle bussen op Schiphol elektrisch rijden.

- Is het ook 1 april, de dag waarop traditioneel allerlei grappen uitgehaald worden.

- Is het de Dag van de Ruimtevaart.

- Hebben we een aantal tips voor je op een rijtje gezet voor als je nog weet wat je moet gaan doen op Eerste Paasdag.

- Namen we wat stellingen over eieren onder de loep. Moet je eieren nou bijvoorbeeld wel of niet bewaren in de koelkast en is het eten van meerdere eieren eigenlijk schadelijk?

TV-tip: Zuidas

21.15-22.10 uur op NPO3: De pas afgestudeerde rechtenstudente Sabia zet alles op alles om een plek te bemachtigen én te behouden bij één van de beste advocatenkantoren op de Zuidas, Van de Sande Grinten Meijer. Maar als jonge, ambitieuze advocaat-stagiair krijgt Sabia te maken met een ongekend machtsspel in deze statusgevoelige wereld.

Het weer

Eerste Paasdag is hoofdzakelijk een grijze dag. Boven de meeste plaatsen hangt een flink pak bewolking. Er valt uit die wolken ook regelmatig een bui. Alleen in het noorden van het land laat de zon zich soms zien. Het is ook frisjes met temperaturen uiteenlopend van 5 tot 9 graden.

