PSV tegen NAC Breda, begrafenis Stephen Hawking

PSV wil tegen NAC nieuwe stap zetten naar landstitel

In de Eredivisie staan zaterdagavond vijf wedstrijden op het programma. Koploper PSV trapt om 19.45 uur af tegen NAC Breda en kan het gat met concurrent Ajax, dat zondag pas tegen FC Groningen speelt, vergroten tot tien punten. Het zaterdagavondprogramma begint om 18.30 uur met Vitesse-Roda JC en PEC Zwolle tegen Sparta Rotterdam. Nummer drie AZ speelt om 20.45 uur uit tegen ADO Den Haag en ook Willem II tegen FC Utrecht begint op dat tijdstip.

Begrafenis Stephen Hawking

Wetenschapper Stephen Hawking wordt zaterdag begraven. De professor overleed 14 maart op 76-jarige leeftijd. De uitvaartplechtigheid is in besloten kring in een kerk van de universiteit van Cambridge. Hawking woonde en werkte meer dan vijftig jaar lang in de Engelse stad. De as van de wereldberoemde Britse wetenschapper wordt bijgezet in de Westminster Abbey in het centrum van Londen.

Joshua en Parker boksen om wereldtitels

In het Principality Stadium in Cardiff staat zaterdagavond misschien wel dé bokspartij van het jaar op het programma. Voor het oog van tachtigduizend toeschouwers strijden de Brit Anthony Joshua en de Nieuw-Zeelander Joseph Parker rond 23.00 uur (Nederlandse tijd) om de drie wereldtitels in het zwaargewicht. De 28-jarige Joshua is titelhouder bij de boksbonden WBA en IBF en de twee jaar jongere Parker is wereldkampioen bij de WBO.

En verder:

- Vindt het evenement Dutch Comic Con plaats in Utrecht.

- Houden de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun jaarlijkse gezamelijke militaire oefening.

TV-tip: Paradiso 50 jaar

20.25-22.00 uur op NPO2: Van hippies tot punks en van mainstream rock tot hiphop en dance. Hoe heeft poptempel Paradiso het tot de huidige iconische status weten te schoppen? Winfried Baijens vertelt de geschiedenis van het aan de hand van interviews en fragmenten van soms roemruchte optredens.

Het weer

In de nacht van zaterdag op zondag trekt er vanuit het zuiden naar het noorden een regengebied over Nederland. Ook zaterdag overdag blijft de kans op een bui mogelijk. Verder is het bewolkt en schijnt de zon af en toe ook.

