Staking bij Air France, Eritreeërs voor de rechter om onrust

Kwart van vluchten Air France geschrapt door staking

Naar verwachting gaat een kwart van de vluchten van Air France vrijdag niet door. Een deel van de piloten en het cabine- en grondpersoneel legt het werk neer uit ontevredenheid over hun loon. Vakbonden eisen een loonsverhoging van 6 procent voor alle medewerkers van het bedrijf. Air France vindt dat onverantwoord en zegt de opbrengsten van het bedrijf liever te steken in nieuw materieel, zoals nieuwe vliegtuigen. Het is niet de eerste keer dat de medewerkers van de Franse luchtvaartmaatschappij staken. Eerder deze maand waren er ook al werkonderbrekingen vanwege het loonconflict.

Palestijnen beginnen aan protest om terugkeer vluchtelingen

Diverse Palestijnse actiegroepen hebben opgeroepen tot langdurige demonstraties langs de grens en verwacht wordt dat duizenden daaraan zullen meedoen. De demonstranten eisen dat Israël ongeveer vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen toestemming geeft om terug te keren in het huidige Israël. Maar Israël wil dat niet omdat de Joodse meerderheid daardoor verdwijnt. Als het aan de actievoerder ligt, zullen de protesten zo'n zes weken duren.

Eritreeërs voor de rechter voor betrokkenheid bij protesten Veldhoven

In totaal 25 Eritreeërs staan voor de rechter vanwege hun betrokkenheid bij de onrust die volgde op een conferentie in Veldhoven in april van vorig jaar. De conferentie die plaats moest hebben in een conferentiecentrum, was een initiatief van Kubrom Dafla Hosabay, een voormalige staatssecretaris van Eritrea die in 2010 naar Nederland vluchtte. De conferentie was omstreden omdat ook een vertrouweling van de Eritrese president Isaias Afewerki zou komen. Daarop kwamen verschillende demonstranten af op het conferentiecentrum, terwijl daar al tientallen Eritreeërs aanwezig waren voor de conferentie. Hierdoor ontstond een grimmige sfeer en ontstonden enkele incidenten. De conferentie werd uiteindelijk verboden.

Paaspop van start

Traditioneel begint op Goede Vrijdag het festival Paaspop. Op het terrein De Molenheide in het Brabantse Schijndel zullen verschilllende artiesten optreden. Onder meer BLØF, Kraantje Pappie, de Vengaboys, De Jeugd van Tegenwoordig, Bastille en Fatboy Slim staan op het programma. De Amerikaanse rocklegende Iggy Pop is de headliner van het festival. Iggy Pop zal wel pas op zondag optreden.

En verder:

- Is het Goede Vrijdag.

- Wordt de ophokplicht deels opgeheven.

TV-tip: Endeavor Morse

20.40-22.10 uur op Eén: De veiling van een waardevol Fabergé-ei trekt de aandacht van een internationale dief. Endeavour onderzoekt de zaak. Niet veel later wordt er een gangster vermoord. Wanneer de organisator van de veiling op dezelfde gruwelijke wijze om het leven wordt gebracht, beseft Endeavour dat er een seriemoordenaar aan het werk is.

Het weer

Het is vrijdag op de meeste plaatsen in het land bewolkt. In het noorden van het land kan de bewolking ook gepaard gaan met enkele buien. Af en toe laat de zon zich ook zien. Het wordt 9 tot 12 graden.

