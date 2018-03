Overleg Noord- en Zuid-Korea, The Passion in Amsterdam

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Officiële uitslag referendum aftapwet

De officiële uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel de 'aftapwet' genoemd, wordt bekendgemaakt. Naar aanleiding van de officiële uitslag zal het kabinet bespreken hoe het moet omgaan met de uitkomst. De voorlopige uitslag maakte duidelijk dat 49,5 procent van de kiezers tegen de wet heeft gestemd. 46,5 procent stemde voor en 4 procent stemde blanco.

Belangrijk overleg Noord- en Zuid-Korea

Tijdens nieuwe gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea wordt donderdag nadere invulling gegeven aan geplande overleggen in april. Zo worden er data en onderwerpen afgestemd. De gesprekken in april moeten de relaties tussen de twee landen, die formeel in oorlog zijn met elkaar, verbeteren. Het overleg op donderdag komt daags na het bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan de Chinese president Xi. China sprak van goede gesprekken met Noord-Korea. Ook de Amerikaanse president reageerde positief op de ontmoeting.

Leraren voortgezet onderwijs voeren actie

Onderwijsbonden voeren donderdag voor het eerst actie voor een betere cao in het voortgezet onderwijs. Leerkrachten demonstreren tussen 9.00 en 10.00 uur bij de start van het jaarlijkse congres van werkgeversorganisatie VO-raad in Nieuwegein. Leraren op middelbare scholen eisen, net als hun collega's in het basisonderwijs, meer salaris en minder werkdruk.

Achtste editie van The Passion in Amsterdam

Het jaarlijkse muzikale spektakel rond de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus speelt zich dit jaar af in Amsterdam Zuidoost. Het thema van de achtste editie van het religieuze televisieprogramma is 'Ik zie jou'. Musicalacteur Tommie Christiaan speelt dit jaar de rol van Jezus, zangeres Glennis Grace is Maria. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower kruipen in de huid van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen doet verslag van de processie. The Passion is donderdagavond live te zien om 20.35 uur op NPO1.

En verder:

- Is de veiling van de eerste Oosterscheldekreeft.

- Vindt de installatie van veel nieuwe gemeenteraadsleden plaats.

- Is het getuigenverhoor van Sandra den Hartog in de zaak tegen Willem Holleeder. Den Hartog is de ex van Holleeder.

TV-tip: Keuringsdienst van waarde

20.25-21.00 uur op NPO3: Room is al jaren niet meer weg te denken uit vele gerechten. Maar wat roeren we nu precies door onze maaltijden en waarom is er voor elke bereiding een verschillend potje? De Keuringsdienst gaat op onderzoek uit.

Het weer

In de nacht van woensdag op donderdag is het op de meeste plekken droog en dalen de temperaturen tot rond het vriespunt. Donderdag overdag is het veelal bewolkt, maar af en toe is er ook ruimte voor de zon. Wel blijft er lokaal kans op enkele buien. Het wordt ongeveer 9 graden.

