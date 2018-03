Astrid Holleeder gehoord, route Koningsdag bekend

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Astrid Holleeder gehoord

Astrid Holleeder wordt maandag voor het eerst in het openbaar gehoord in de rechtszaak tegen haar broer Willem. De vrouw zal ondervraagd worden over verklaringen die zij eerder heeft afgelegd. Volgens Astrid is haar broer verantwoordelijk voor de liquidatie van onder meer haar zwager Cor van Hout in 2003. De verdediging noemde haar verklaringen eerder onbetrouwbaar.

Faillisementen februari

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt maandag bekend hoeveel bedrijven in februari op de fles zijn gegaan. Het statistiekbureau maakt ook bekend in welke bedrijfstak de meeste bedrijven de deuren moesten sluiten. In januari waren vijf bedrijven meer failliet verklaard dan in de vorige maand. Ook in december 2017 was sprake van een stijging.

Route voor Koningsdag bekend

Burgemeester van Groningen Peter den Oudsten en Commissaris van de Koning van Groningen René Paas presenteren maandag de route en het programma van Koningsdag 2018. Het koningspaar zal op 27 april Koningsdag in Groningen vieren. Mogelijk gaat de gaswinning in de provincie een plaats in het programma krijgen. Vorig jaar vierde koning Willem-Alexander de dag in Tilburg.

Start Week van het Geld

Maandag start de zevende editie van de Week van het geld. Tijdens deze week leren basisscholieren over omgaan met geld. Koningin Máxima zal de week samen met minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) openen op een basisschool in Den Haag.

Uitspraak moord Jesse van Wieren

De rechter doet uitspraak in het hoger beroep van de moord op de 28-jarige Jesse van Wieren. Het OM heeft tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 28-jarige Rhowan P. uit het Groningse Kloosterburen. P. werd eerder al veroordeeld voor het ombrengen van Van Wieren in 2016.

En verder:

- De Europese commissie Volksgezondheid stemt over de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam.

- Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) presenteert haar cultuurbeleid voor de komende jaren

TV-tip: 2Doc: Het wraakprotocol

21.00-22.00 uur op NPO 2: De behoefte om je overspelige ex een koppie kleiner te maken, klinkt niet heel ongezond. Maar er zijn mensen bij wie dit gevoel zo sterk is dat ze een gevaar voor zichzelf en hun omgeving vormen. Met een nieuwe therapie wordt geprobeerd de wraaklust uit te schakelen.

Weer:

In het noorden start maandag mistig en in het oosten valt enige regen. Elders in het land laat de zon zich tussen de bewolking door zien. 's Middags is er kans op wat buien. De temperatuur ligt rond de 8 tot 15 graden met een rustige wind.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg