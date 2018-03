Betoging Pegida in Amsterdam, Ajax en Feyenoord in actie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Ajax, Feyenoord en AZ in actie in Eredivisie

In de Eredivisie staan zondag vier wedstrijden op het programma, waaronder om 16.45 uur het fraaie affiche Feyenoord tegen AZ om 16.45 uur. Over zes weken staan beide ploegen ook nog tegenover elkaar in de finale van de KNVB-beker. Ajax speelt om 14.30 uur thuis tegen sc Heerenveen en hoopt de titelstrijd weer een beetje spannend te maken nadat PSV zaterdag met 5-0 verloor bij Willem II. FC Utrecht treft om 14.30 uur thuis Vitesse en de Eredivisiezondag begint om 12.30 met FC Groningen tegen PEC Zwolle.

Protesten Amsterdam

Pegida protesteert zondag tegen het "asielbeleid, de islamisering en de discriminatie van Nederlanders". Het protest start bij het Waterlooplein. Vanaf die locatie lopen de actievoerders richting het Museumplein. Ook 'Rechts in Verzet' demonstreert in de stad. Zij voeren actie tegen de bouw van een nieuwe moskee in Noord. Het protest start om 14.00 uur bij het J.H. Hisgenpad. Actiegroep Anti Fascistische Actie (AFA) roept mensen op tot een tegenprotest op beide locaties. De gemeente zegt voorbereidingen te hebben getroffen samen met de politie.

Kramer gaat voor wereldtitel allround

Het is zondag de laatste dag van het WK allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam en dus hoopt Sven Kramer voor de tiende keer in zijn loopbaan de titel te pakken. Makkelijk wordt dat zeker niet, want met de 1500 meter en de 10.000 meter nog voor de boeg gaat Patrick Roest aan kop in het algemeen klassement. De Noor Sverre Lunde Pedersen staat ook nog voor de 31-jarige Fries. De wereldtitel bij de vrouwen werd zaterdag al veroverd door de Japanse Miho Takagi. Het mannentoernooi gaat zondag vanaf 13.30 uur verder met de 1500 meter. Daarna volgt nog de afsluitende 10 kilometer.

Verkiezing 'Groenste' Politicus

De tiende verkiezing van de Groenste Politicus wordt georganiseerd door Natuurmonumenten. Tot 18 februari konden mensen stemmen. Uiteindelijk zijn drie personen door naar de laatste ronde. De jury bepaalt vervolgens wie zich de Groenste Politicus van 2017 mag noemen. De kanshebbers zijn: Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid, ChristenUnie), Gerben-Jan Gerbrandy (Europarlementariër, D66) en Mario Jacobs (wethouder Tilburg, GroenLinks). De winnaar wordt 's ochtends bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op NPO Radio 1.

En verder:

- De Catalaanse Nationale Assemblee (ANC) organiseert een protestactie in Barcelona voor onafhankelijkheid

- Is het de laatste dag van de 'Week zonder vlees', een initiatief van Isabel Boerdam, oprichter van De Hippe Vegetariër

TV-tip: De avond van de filmmuziek

23.15-24.00 uur op NPO 1: Hoe ontroerend of zenuwslopend is je favoriete film eigenlijk zonder muziek? Simpel: niet. Vanavond speelt het Metropole Orkest daarom de mooiste filmcom­posities tijdens alweer deze vijfde editie van De avond van de film­muziek. Jan Versteegh is, net als vorig jaar, de gastheer.

Weer:

Er trekken buien over het westen van Nederland. Plaatselijk kan dat gepaard gaan met een klap onweer en veel regen. 's Middags wordt het droger, de temperatuur ligt rond de 14 graden.

