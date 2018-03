Verkiezingen in Italië, Vitesse ontvangt Ajax

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Italianen kiezen nieuw parlement

De Italianen gaan naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Kiezers zullen de 630 leden van het Huis van Afgevaardigden en de 315 leden van de Senaat kiezen. De belangrijkste deelnemende partijen zijn de Partito Democratico, van premier Matteo Renzi, de populistische Vijfsterrenbeweging van komiek Beppe Grillo, Forza Italia (centrumrechts) van oud-premier Silvio Berlusconi en de Lega Nord. Hoewel de peilingen erg schommelen maakt oudgediende Berlusconi opvallend veel kans met zijn partij weer in de regering te komen.

Ajax wacht traditioneel lastige uitwedstrijd tegen Vitesse

In de Eredivisie staan zondag vier wedstrijden op het programma. Het meest in het oog springende affiche is om 14.30 uur Vitesse tegen Ajax. De Amsterdammers hebben het traditiegetrouw lastig op bezoek bij de Arnhemmers, die eerder dit seizoen in de Arena met 1-2 wonnen. Ook voor Sparta wordt het een belangrijke middag. De ploeg van trainer Dick Advocaat neemt het om 14.30 uur thuis op tegen ADO Den Haag en bij winst is Sparta niet langer hekkensluiter. De andere twee wedstrijden zijn PEC Zwolle tegen VVV-Venlo (12.30 uur) en FC Twente-FC Groningen (16.45 uur).

Demonstratie tegen beleid rond dieren in natuurgebied Oostvaardersplassen

Verschillende actiegroepen houden een demonstratie tegen het in de kern terughoudende beleid van Staatsbosbeheer om de Heckrunderen, edelherten en konikpaarden in de Oostvaardersplassen niet bij te voeren in de winter. Hoewel dat nu toch gebeurt, wordt er toch gedemonstreerd. Donderdag besloot de provincie Flevoland de dieren na aanhoudend commentaar van betrokken burgers toch bij te voeren.

Nuis en Ter Mors gaan voor wereldtitel sprint

Op de tweede en laatste dag van het WK sprint in Changchun maakt Nederland zowel bij de mannen als bij de vrouwen kans op de titel. Kjeld Nuis staat tweede in het klassement van de mannen en Kai Verbij derde, waar Havard Lorentzen aan kop gaat. Lorentzen jaagt op het eerste Noorse spirintgoud sinds Frode Rönning in 1981. Bij de vrouwen is Nao Kodaira de favoriet voor de titel, maar Jorien ter Mors staat tweede en heeft de Japanse nog in het vizier.

En verder:

- Worden de Oscars uitgereikt in de nacht van zondag op maandag.

- Gaan ook inwoners van El Salvador naar de stembus.

- Wordt meervoudig Olympisch kampioen Ireen Wüst in Goirle gehuldigd. Wüst won tijdens deze Winterspelen drie medailles.

TV-tip: Gravity

20.35-21.30 uur - NPO1: Gravity is een psychologisch drama over eenzaamheid, rouwverwerking en de hervonden drang tot (over)leven en herboren te worden. De sciencefictionfilm met Sandra Bullock en George Clooney in de hoofdrollen won in totaal zeven Oscars.

Weer:

Zaterdagavond laat zijn de temperaturen op de meeste plekken alweer onder nul gedoken waardoor het op bepaalde plekken glad kan worden. 's Nachts kan het lokaal ook nog gaan sneeuwen en regenen. Temperaturen kunnen daarbij dalen tot -5. Zondag treedt de dooi in en wordt het 3 tot 9 graden. Het is dan afwisselend bewolkt en zonnig.

