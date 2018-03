May komt met visie Brexit, Roda JC wil punten in Eredivisie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Britse premier May zet visie Brexit uiteen

In een belangrijke toespraak zal de Britse premier May vrijdag haar visie op de Brexit verder uiteenzetten. Uit de toespraak moet onder andere duidelijker worden hoe de Britten bijvoorbeeld staan tegenover de toekomstige handel met de EU. Volgens bronnen zouden de Britten niets voelen voor het aangaan van een douane-unie na de Brexit. Ondertussen is er opnieuw veel kritiek op de manier waarop de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU lopen. Zo had de EU eerder deze week nog kritiek op May vanwege de grensdiscussie met Noord-Ierland.

Roda JC wil punten tegen Heracles in de strijd tegen degradatie

In de Eredivisie neemt Roda JC het om 20.00 uur thuis op tegen Heracles Almelo. Met nog negen speelronden te gaan zijn de Limburgers verwikkeld in een felle strijd tegen degradatie. Hekkensluiter Sparta Rotterdam heeft maar twee punten minder en dus wil Roda absoluut drie punten pakken tegen Heracles, dat twaalfde staat en redelijk veilig is.

Rutte houdt een toespraak over de toekomst van de EU

Minister-president Rutte houdt een lezing over de Europese Unie bij de Bertelsmann Stiftung in Berlijn. In zijn lezing gaat de minister-president in op de meerwaarde die samenwerking tussen Europese landen heeft. Met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU moet er opnieuw worden gekeken naar zaken als de samenstelling van het Europees Parlement en de begroting van de EU. Rutte liet eerder al weten dat hij niet wilde dat Nederland moet opdraaien voor het financiële gat dat ontstaat wanneer de Britten de EU verlaten.

Beter Bed komt met jaarcijfers

Beter Bed maakt vrijdag de winstcijfers over 2017 bekend. Begin dit jaar werd al duidelijk dat het Brabantse bedrijf flink heeft geleden onder een gifschandaal in Duitsland. Er ontstonden twijfels over de veiligheid van schuimmatrassen, waardoor de opbrengsten in de belangrijkste markt voor de beddenverkoper met ongeveer een zesde daalde.

En verder:

- Wordt de derde marathon op natuurijs verreden in Noordlaren.

- Is de uitvaart van de Amerikaanse evangelist Billy Graham.

- Maakt Waylon in het tv-programma DWDD bekend welk nummer hij gaat zingen namens Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival.

- Wordt onder Hindoestanen het Holifeest gevierd.

TV-tip: Flikken Maastricht

20.35-21.30 uur - NPO1: Een jaar na de gruwelijke moord op Wolfs' dochter Fleur is Eva weer aan het werk. Ze valt direct met haar neus in de boter een onschuldige jongen bijna wordt doodgeschoten tijdens een drugsruzie tussen Amsterdamse en lokale criminelen. De zaak voert Eva naar Amsterdam.

Weer:

Het is in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw behoorlijk koud. De temperaturen kunnen dalen tot tussen de -6 en -10 graden, waarbij de gevoelstemperaturen zelfs uitkomen onder de -15. Vrijdag overdag is het verder bewolkt en vriest het op de meeste plaatsen licht, waarbij de gevoelstemperaturen opnieuw flink lager liggen dan de werkelijke temperaturen, die rond de -2 of -3 liggen. Richting het zuiden kan er later op vrijdag ook nog sneeuw vallen.

