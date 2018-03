Hassan voor goud, Moet Michael P. oude straf uitzitten?

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

OM eist uitzitten straf Michael P.

De rechtbank in Arnhem behandelt de eerdere zaak rond de man die verdacht wordt van het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber. Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat hij zijn straf uitzit voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk in 2010. De man heeft volgens justitie geen recht op voorwaardelijke invrijheidsstelling in die zaak, omdat hij zich ondertussen ernstig heeft misdragen. Het OM wil dat hij de volle twaalf jaar uitzit.

Uitspraak in zaak Stage Entertainment

De rechter doet uitspraak in een door Stage Entertainment aangespannen zaak tegen een toetsenist die al 22 jaar voor het bedrijf werkt. Het bedrijf, bekend van musicals als The Lion King en On your feet, vroeg bij het UWV ontslag aan omdat de muzikant bij een auditie 'groove' miste. Toen UWV dit weigerde, stapte Stage naar de rechter. De Kunstenbond, die de toetsenist begeleidt, zegt dat de theaterproducent zijn positie als monopolist misbruikt en doorlopend vaste medewerkers zonder reden ontslaat.

Poetin houdt State of the Union

De Russische president Vladimir Poetin houdt zijn jaarlijkse State of the Union in het Russische parlement. De toespraak stond eigenlijk al op 6 februari gepland, maar werd uitgesteld. Tijdens de toespraak zal Poetin zijn plannen voor zijn vierde termijn als president uiteenzetten. Op 18 maart gaat Rusland naar de stembus om een nieuwe president te kiezen en de kans is groot dat Poetin de verkiezingen opnieuw zal winnen.

Verstappen weer de baan op bij testdagen Formule 1

Op de laatste dag van de eerste testweek van de Formule 1 in Barcelona gaat Max Verstappen weer de baan op. Dinsdag kende de Nederlander met 67 rondes al een productieve eerste testdag en was hij tevreden over zijn nieuwe wagen van Red Bull Racing, de zogeheten RB14. Volgende week gaan de teams opnieuw testen op het Circuit de Catalunya, waarna op 25 maart in Australië de eerste Grand Prix is van het nieuwe seizoen.

Hassan gaat voor goud bij WK indoor

Het is de eerste dag van de WK indoor in Birmingham, waar tot en met zondag in totaal acht Nederlandse atleten in actie komen. Namens ons land is Sifan Hassan donderdag kanshebster op een medaille op de 3000 meter. Twee jaar geleden in Portland werd de Arnhemse wereldkampioen op de 1500 meter en op die afstand zal ze later in de week ook in Birmingham in actie komen.

Onderzoek hennepkwekerijen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert een rapport over fysieke risico's van hennepkwekerijen in woningen. Ongeveer 10 procent van de gebouwbranden in Nederland wordt in verband gebracht met de aanwezigheid van hennepkwekerijen. Dergelijke branden brengen ook risico’s met zich voor de omgeving, zeker waar het woonwijken betreft. Om die reden is de Onderzoeksraad voor Veiligheid in juli 2016 een onderzoek gestart naar de fysieke veiligheidsrisico’s van hennepkwekerijen.

En verder:

- Is het nationale complimentendag.

- Is Nederland vanaf vandaag een maand lang voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

TV-tip: Peter R. de Vries: De Raadkamer

21.30-22.30 uur - SBS6: In Nederland is rechtspraak openbaar, behalve in de Raadkamer. Hier zit een drietal rechters juist achter gesloten deuren te smiezen. Peter R. is wars van geheimen en openbaart in zijn nieuwe talkshow alles wat men liever onder de juridische pet had willen houden.

Weer:

Het blijft donderdag snijdend koud. De temperaturen komen niet boven nul en door de harde wind blijft het veel kouder aanvoelen. Aan zee kan de wind zelfs stormachtig worden. In de rest van het land is de oostenwind vrij krachtig tot krachtig. De zon zal veelvuldig te zien zijn, maar ook trekken er enkele wolkenvelden over.

