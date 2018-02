Verstappen test auto, behandeling zaak insulinemoorden

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Verdachte insulinemoorden

In de zaak tegen de 21-jarige verdachte Rahiied A. uit Rotterdam dient dinsdag een pro-formazitting voor de rechtbank in Rotterdam. De man wordt ervan verdacht zeker drie mensen in verpleeghuizen in Puttershoek en Rotterdam te hebben omgebracht door ze insuline toe te dienen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt daarnaast nog vier andere verdachte sterfgevallen. Dinsdag wordt de tussenstand in het onderzoek naar A. besproken.

Formule 1-testdagen met Max Verstappen

Max Verstappen komt op de tweede dag van de Formule 1-testdagen in actie in de nieuwe Red Bull RB14. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo reed maandag en toonde snelle tijden en goede betrouwbaarheid. Teambaas Christian Horner zei dat Verstappen vooral "zo veel mogelijk ronden gaat rijden".

Uitlevering Guus Kouwenhoven

Een rechtbank in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad zal zich buigen over het uitleveringsverzoek voor Guus Kouwenhoven. De zakenman werd begin december aangehouden in zijn woning in Kaapstad op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat hem wil laten uitleveren. Kouwenhoven moet in Nederland nog een celstraf van negentien jaar uitzitten wegens illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinee.

Staking België

Overheidspersoneel in heel België staakt dinsdag uit protest tegen regeringsplannen die het pensioen van ambtenaren met zware beroepen zouden aantasten. Ook spoorpersoneel staakt mee, dus treinreizigers moeten rekening houden met overlast.

En verder:

- Bespreken Noord- en Zuid-Korea de deelname aan de Paralympische Spelen.

- Is de uitspraak tegen de vier mannen die molotovcocktails naar een moskee in Enschede hebben gegooid.

TV-tip: Ellie op patrouille

21.25-22.20 uur - NPO 1: Ze kreeg nationale bekendheid als politiewoordvoerder in Opsporing Verzocht en deelnemer aan Wie is de Mol?. Nu heeft Ellie Lust een eigen programma. In Ellie op Patrouille loopt Lust mee met een aantal buitenlandse collega’s. In de eerste aflevering is Lust bij de politie van Colombia en houdt ze zich bezig met drugszaken.

Weer:

In de nacht van maandag op dinsdag is het op veel plaatsen wisselend bewolkt. Vooral in het uiterste noorden valt een enkele sneeuwbui. De temperatuur daalt naar -5 tot -9 graden. Dinsdag is het afwisselend zonnig en bewolkt. De kans op enkele sneeuwbuien blijft aanwezig, vooral in het uiterste noorden. Het blijft 's middags vriezen met maxima rond -1 graad.

