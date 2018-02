Huldiging Olympiërs en Oranjes poseren in Lech

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Huldiging Olympiërs in Amsterdam

De Nederlandse olympiërs keren terug uit Pyeongchang en worden feestelijk onthaald in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De ploeg, die twintig plakken pakte, wordt om 18.00 uur gehuldigd op een podium, al zullen niet alle medaillewinnaars aanwezig zijn. De langebaansprinters, onder wie tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis, blijven in Azië voor de WK sprint volgende week in het Chinese Changchun.

Verkiezingen op Sint Maarten

Inwoners van Sint Maarten gaan naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De verkiezingen zijn uitgeroepen nadat de regering van voormalig minister-president William Marlin in november vorig jaar naar huis werd gestuurd door het parlement vanwege diens weigering voorwaarden van Nederland te erkennen voor het leveren van noodhulp. Ondertussen wordt de lokale politiek geteisterd door schandalen. Afgelopen week werd parlementariër Silvio Matser veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf vanwege het omkopen van stemmen tijdens de vorige parlementsverkiezingen en eerder deze maand werd politiek leider Frans Richardson opgepakt vanwege corruptie.

PostNL presenteert kwartaal- en jaarcijfers

Maandag wordt duidelijk of we in Nederland vorig jaar opnieuw minder brieven en meer pakketten verstuurd hebben. PostNL presenteert maandagochtend de jaarcijfers. In het derde kwartaal wist het bedrijf met de bezorging van pakketten de daling bij de postbezorging nog ruimschoots te compenseren. In november stelde het concern voor heel 2017 een bedrijfsresultaat van tussen de 220 en 260 miljoen euro te verwachten.

En verder:

- Poseert de koninklijke familie in Lech voor de jaarlijkse foto tijdens de wintersport.

- Gaan de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over de Brexit verder.

- Wordt er in de Verenigde Staten stilgestaan bij de aanslag op het World Trade Center in New York van 1993.

TV-tip: Curvy Supermodel

20.30-21.30 uur - RTL5: Het Rotterdamse model Daniëlle van Grondelle was afgelopen najaar zelf het eerste plussize model dat meeliep in de New York Fashion Week. Samen met Anna Nooshin, Nigel Barker en JeanPaul Paula zoekt zij nu naar andere modellen met een maatje meer.

Weer:

De temperaturen duiken in de nacht van zondag op maandag onder het vriespunt. Het kan lokaal afkoelen tot -7. Maandag begint zonnig, met uitzondering van het noorden en oosten waar men te maken heeft met bewolking. Er kan daar ook een enkele sneeuwbui vallen. Later op de dag trekt de bewolking ook over de rest van het land, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. De temperaturen liggen overdag rond het vriespunt of net daaronder.

