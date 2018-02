Sluitingsceremonie Spelen, Feyenoord-PSV in Eredivisie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Sluitingsceremonie Olympische Spelen Pyeongchang

De Olympische Winterspelen 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang komen tot een einde. Om 12.00 uur Nederlandse tijd is er een speciale sluitingsceremonie in het Olympisch Stadion. De Nederlandse equipe heeft de Olympische Winterspelen van 2018 afgesloten met twintig medailles. Dat zijn er vier minder dan vier jaar geleden, toen een record werd gevestigd in het Russische Sochi. Direct na de sluitingsceremonie keren de sporters terug naar Nederland, waar ze maandag in het Olympisch Stadion in Amsterdam worden gehuldigd. Het programma begint die dag om 18.00 uur.

Feyenoord-PSV in Eredivisie

In de Eredivisie staat met Feyenoord tegen PSV een topper op het programma. De Eindhovense koploper heeft het traditioneel zwaar in De Kuip, want van de laatste acht uitwedstrijden tegen Feyenoord verloor PSV er zeven. De ploeg van trainer Phillip Cocu mist bovendien de geschorste topscorer Hirving Lozano. Aanvoerder Marco van Ginkel is waarschijnlijk wel weer fit. Concurrent Ajax speelt thuis tegen ADO Den Haag, dat al vier wedstrijden ongeslagen is. In Tilburg staat de degradatiekraker tussen Willem II en Roda JC op het programma. FC Utrecht speelt thuis tegen FC Twente.

Zevende ronde gesprekken vrijhandelsakkoord NAFTA

De Verenigde Staten, Canada en Mexico starten zondag in Mexico-Stad met een zevende gespreksronde over de aanpassing van de North American Free Trade Agreement (NAFTA). Bij de vorige ronde lukte het de landen niet om het eens te worden over de inrichting van het vrijhandelsakkoord. Mexico en Canada maakten zelfs aanstalten om zich uit het akkoord terug te trekken. Uiteindelijk bereikten de landen toch overeenstemming over het aangaan van een volgende gespreksronde over het verdrag dat sinds 1994 in werking is. Deze gespreksronde duurt tot 6 maart.

Australische vicepremier Barnaby Joyce stapt uit conservatieve National Party

De Australische vicepremier Barnaby Joyce die op vrijdag zijn aftreden heeft aangekondigd, stapt nu ook uit de conservatieve National Party. De leider van de conservatieve National Party lag onder vuur nadat bekend was geworden dat hij een buitenechtelijke affaire had met een medewerkster die zwanger van hem is. Door de affaire was er grote onenigheid ontstaan in de coalitie. Joyce weigerde aanvankelijk op te stappen. Premier Malcolm Turnbull kwam vorige week met een verbod op seksuele relaties tussen bewindslieden en hun directe medewerkers, nadat hij het gedrag van Joyce een "ontstellend grote inschattingsfout" had genoemd.

En verder:

- Wordt in Amsterdam bij het standbeeld De Dokwerker de Februaristaking van 1941 herdacht.

- Gaat het Mobile World Congress 2018 van start in Barcelona. Op de beurs wordt onder andere de nieuwe Samsung S9 officieel gepresenteerd.

TV-tip: Jullie huis, onze ouders

20.30-21.30 uur - SBS6: Hoe goed doe je het eigenlijk als ouders? Om dit te onderzoeken, ruilen twee ouderparen een paar dagen van huis en kinderen. In deze eerste aflevering ruilt de streng gereformeerde familie Ploeg met de familie Tervoort, waar juist de kinderen de dienst uitmaken.

Weer:

Na een koude nacht met matige vorst, wordt het zondag opnieuw zonnig. Alleen in het noorden van het land trekken aan het eind van de middag wolkenvelden over, waar ook sneeuw uit kan vallen. De temperaturen blijven in het noorden van het land hangen rond het vriespunt, verder naar het zuiden wordt het maximaal 2 graden. De gevoelstemperatuur ligt echter wel een paar graden lager.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg