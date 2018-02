Laatste medaillekans, DNA-onderzoek in zaak Verstappen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Start grootschalig DNA-onderzoek in zaak Nicky Verstappen

De politie begint met een grootschalig DNA-onderzoek waarvoor 21.500 mannen zijn uitgenodigd. Ze hoopt hiermee een doorbraak te bereiken in de slepende moordzaak van Nicky Verstappen uit 1998. Het gaat om het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in ons land. Deelname is op vrijwillige basis. De elfarige Nicky Verstappen werd in augustus 1998 tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide vermoord. Een dader is nooit gevonden, maar wel DNA-sporen.

Vier wedstrijden in de Eredivisie

In de Eredivisie staan zaterdagavond vier wedstrijden op hetprogramma. AZ kan het gat met nummer één en twee PSV en Ajax, die zondag pas in actie komen, verkleinen in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Sparta Rotterdam. Heracles Almelo speelt thuis tegen PEC Zwolle, dat na de uitstekende eerste seizoenshelft pas twee keer won in 2018, en sc Heerenveen krijgt Excelsior op bezoek. De avond wordt afgesloten met VVV-Venlo tegen Vitesse.

Schouten gaat voor medaille op laatste olympische schaatsdag

Op de voorlaatste dag van de Winterspelen in Pyeongchang komen vier Nederlanders in actie. De langebaanschaatsers rijden de massastart, die voor het eerst op de olympische agenda staat. Bij de vrouwen vormen Irene Schouten en Annouk van der Weijden het Nederlandse team. Van der Weijden zal vooral een ondersteunende taak hebben, waarna Schouten het moet afmaken. De Nederlandse afvaardiging bij de mannen bestaat uit Sven Kramer, die zijn eerste massastart ooit rijdt, en afmaker Koen Verweij, wiens Spelen tot dusver zeer teleurstellend verlopen.

Noord-Koreanen reizen af naar buurland voor slotceremonie Spelen

Verschillende hooggeplaatste Noord-Koreanen reizen af naar buurland Zuid-Korea. Zij brengen het bezoek als onderdeel van de aanwezigheid tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen, die zondag plaatsvindt. Kim Yong-chol, nu de tweede man binnen de communistische partij, is de aanvoerder van de Noord-Koreaanse delegatie. Het bezoek van de Noord-Koreanen valt samen met dat van Ivanka Trump, dochter en adviseur van de Amerikaanse president.

Wielerseizoen begint met Omloop Het Nieuwsblad

In Australië en het Midden-Oosten werd dit jaar al gekoerst, maar het Europese klassiekerseizoen gaat traditioneel van start met Omloop Het Nieuwsblad. Het wordt de 73e editie van de Belgische koers van Gent naar Meerbeke en het zijn met Greg Van Avermaet (winnaar in 2016 en 2017), Philippe Gilbert (winnaar 2006 en 2008) en Sep Vanmarcke (winnaar 2012) vooral Belgen die getipt worden voor de eindzege. Namens Nederland behoort Niki Terpstra tot de kanshebbers.

En verder:

- Kleuren kerken op verschillende plekken rood, zoals bijvoorbeeld in Irak, om aandacht te vragen voor de vervolging van christenen.

- Start de voorverkoop van de kaarten van Pinkpop.

TV-tip: Airwolf

19.00-20.00 uur - Veronica: De rebelse helikopterpiloot Stringfellow Hawke leidt ogenschijnlijk een saai en teruggetrokken leven. Tegelijkertijd voert hij geheime missies uit voor de CIA, in dienst van de mysterieuze 'Archangel'. Hawkes favoriete wapen is de Airwolf, de welbekende gevechtshelikopter van de toekomst.

Weer:

De temperaturen kunnen in de nacht van vrijdag op zaterdag dalen naar -6, maar zaterdag overdag komen de temperaturen wel boven de 0 graden uit. Het is verder zonnig, met slechts af en toe wat bewolking en het wordt 2 tot 4 graden.

