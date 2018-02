Besluit over aangifte rookbranche, shorttrackers in actie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

OM besluit over aangifte tabaksindustrie

Het Openbaar Ministerie (OM) neemt een besluit over wat het gaat doen met de aangifte tegen de tabaksindustrie die inmiddels door een toenemend aantal partijen is ondertekend. De aangifte werd in 2016 door advocaat Bénédicte Ficq namens longkankerpatiënte Anne Marie van Veen en een aantal maatschappelijke organisaties ingediend op basis van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrift. Naast het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek hebben ook andere grote Nederlandse ziekenhuizen en de Gemeente Amsterdam zich inmiddels bij de aangifte aangesloten.

Laatste dag shorttrackers op Spelen in Pyeongchang

Het is de laatste dag van het olympisch shorttracktoernooi en dus ook de laatste kans voor de Nederlandse shorttrackers om een medaille te pakken. Op papier is die kans niet levensgroot, omdat topfavoriet Sjinkie Knegt dinsdag al werd uitgeschakeld in de heats van de 500 meter. Met de 22-jarige Dylan Hoogerwerf en de acht jaar oudere Daan Breeuwsma heeft Nederland wel twee andere rijders die van start gaan in de kwartfinales. Bij de vrouwen zijn er zelfs drie Nederlandse troeven in de kwartfinales van de 1000 meter: Lara van Ruijven, Suzanne Schulting en Yara van Kerkhof, die al stuntte met zilver op de 500 meter. Schulting, die los van het brons met de relayploeg een ietwat teleurstellende Spelen kent, zei de afgelopen dagen al dat de 1000 meter haar beste afstand is. Een individuele medaille zou haar Spelen geslaagd maken.

Holleeder gehoord door het Openbaar Ministerie

In het proces tegen Willem Holleeder is het de beurt aan het Openbaar Ministerie. Het OM zal Holleeder ondervragen over de verklaringen die hij eerder op papier heeft gezet in een 127 pagina's tellend dossier, en over wat Holleeder de afgelopen zeven zittingsdagen heeft verteld. Afgelopen dinsdag liepen de emoties in de zwaarbeveiligde bunker hoog op toen de verdediging zus Sonja ondervroeg. Holleeder staat terecht voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra.

Uitspraak in zaak uitbuiten zwakbegaafde Tubbergen

H​et echtpaar uit Tubbergen dat ervan wordt verdacht een man jarenlang als 'huisslaaf' te hebben gebruikt, krijgt te horen welke straf ze hiervoor krijgen. In januari eiste het Openbaar Ministerie zeven jaar cel tegen het koppel. Gretha K. (47) en Adje B. (60) zouden het nu 32-jarige slachtoffer zeven dagen in de week, 16 uur per dag voor hen hebben laten werken. 's Nachts werd hij opgesloten in een kleine caravan zonder sanitaire voorzieningen. Het echtpaar zou hieraan 400.000 euro hebben verdiend.

Ferrari en Mercedes presenteren nieuwe F1-auto's

Het is een belangrijke dag wat betreft het lanceren van nieuwe Formule 1-auto's. Zowel het Mercedes van wereldkampioen Lewis Hamilton als het Ferrari van diens naaste belager vorig seizoen Sebastian Vettel presenteren hun nieuwe wagens. Mercedes doet dat om 13.00 uur op het circuit van Silverstone in Engeland. Ferrari geeft een online presentatie om 15.00 uur. De nieuwe Red Bull van Max Verstappen werd maandag al onthuld.

Trump ontmoet lokale autoriteiten na schietpartij Florida

De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet lokale autoriteiten in Florida om het te hebben over de schietpartij die daar vorige week plaatsvond. Bij de schietpartij op een middelbare school kwamen zeventien leerlingen om het leven, hiermee was het de meest dodelijke schietpartij op een Amerikaanse school sinds 2012. In de nasleep van de gebeurtenis is de discussie over de wapenwetgeving in de VS opnieuw opgelaaid en is er een beweging van jongeren en Hollywood-sterren ontstaan die zich sterk maakt voor strengere wapenwetten.

FrieslandCampina publiceert jaarcijfers

FrieslandCampina maakt zijn jaarcijfers over 2017 bekend. Over 2016 boekte het zuivelconcern een winst van 362 miljoen euro, 5,5 procent meer dan in het voorgaande jaar. Het bedrijf wist onder meer te profiteren van de hogere prijzen voor basiszuivelproducten, zoals melkpoeder en boter. In augustus 2017 kondigde de onderneming echter een reorganisatie aan, waarbij ontslagen niet uitgesloten werden. Ook liet FrieslandCampina toen weten een nieuwe divisie, Speciale Voeding, op te richten.

En verder:

- Is de jaarlijkse herdenking van het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944.

- Vindt er in Landgraaf een persconferentie plaats waarbij meer duidelijk wordt over het afnameproces in het DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky Verstappen.

TV-tip: Gestalkt

20.30-21.30 uur op SBS6: Stalken, het is een verdraaid lastig uit te leggen werkwoord. Want wanneer gaat iemand te ver? Wanneer verandert iets van 'schattig' naar 'doodeng'? En hoe verzamel je bewijs van iets dat veelal onderhuids plaatsvindt? Thijs Zeeman weet precies waar die lijn ligt en confronteert stalkers in dit vijfde seizoen op­nieuw met hun wangedrag.

Weer:

Donderdag vroeg vriest het veelal licht. In de middag wordt het 4 of 5 graden en daarbij schijnt de zon vaak. Alleen in het noorden zijn mogelijk meer wolkenvelden. De noordoostenwind trekt aan naar matig. Vrijdag en in het weekend waait er een schrale oostenwind. Het blijft vrij zonnig maar het wordt wel kouder.

