5000 meter vrouwen, hoger beroep Jumbo-afperser

Visser en Van der Weijden gaan voor olympische medaille op vijf kilometer

Na de sensationele 10 kilometer staat vrijdag de langste schaatsafstand voor vrouwen op het programma: de 5 kilometer. Namens Nederland gaan Annouk van der Weijden en Esmee Visser van start en beiden maken kans op een medaille. De grote favoriet komt echter niet uit ons land, want dat is Martina Sablikova. De ervaren Tsjechische jaagt op haar derde olympische gouden plak op rij op de 5 kilometer. Alsof de tijd stil heeft gestaan mag Claudia Pechstein (45 jaar inmiddels) ook niet uitgevlakt worden voor een medaille. 26 jaar geleden was de Duitse er al bij op de Spelen en toen pakte ze in Albertville brons. Het is vrijdag ook de dag van een Nederlandse primeur. Kimberley Bos komt als eerste skeletonster ooit namens ons land in actie op de Spelen, al behoort ze niet tot de favorieten.

Hoger Beroep afperser supermarktketen Jumbo

Vrijdag dient het hoger beroep dat de 53-jarige Alex O. uit Leeuwarden instelde tegen de 8 jaar celstraf die hij kreeg opgelegd voor het afpersen van de supermarktketen Jumbo. De man stuurde begin 2015 dreigmails en een bombrief naar een vestiging in Zwolle. Ook plaatste hij explosieven - gemaakt met kookwekkers - bij twee filialen in Groningen. Een keer ontplofte een explosief en raakte de winkel beschadigd. O's eis was 2.000 bitcoins, toen omgerekend circa 400.000 euro. De Jumbo-afperser werd uiteindelijk opgespoord doordat zijn DNA onder meer op een postzegel zat die werd gebruikt om de bombrief te versturen.

Merkel ontmoet Britse premier May

De Britse premier Theresa May heeft een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Berlijn. Op de agenda staan zowel actuele Europese als internationale onderwerpen, onder meer de Britse uittreding uit de Europese Unie wordt besproken. May hoop volgende maand een deal met de EU te sluiten om de transitieperiode van de zogenoemde Brexit goed te laten verlopen.

Start proefboringen bij Schiermonnikoog

Een nieuwe proefboring naar gas bij Schiermonnikoog gaat van start. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het Britse olieconcern Hansa Hydrocarbons toestemming verleend voor een tweede boring. Vorig jaar, tijdens de eerste boring, ontdekte en consortium van bedrijven in de Noordzee, zo'n 20 kilometer boven Schiermonnikoog, een ''commercieel interessant" gasveld. Volgens de ontdekkers overtrof de proefboring alle verwachtingen en gaat het om een gasveld met "substantieel volume".

FC Groningen treft VVV-Venlo in de Eredivisie

In de Eredivisie staat vrijdag een wedstrijd op het programma. FC Groningen neemt het thuis op tegen VVV-Venlo, dat een uitstekend seizoen draait en al bijna zeker is van handhaving. Met de Groningers gaat het veel minder goed. De ploeg van trainer Ernest Faber moet winnen om afstand te nemen van de degradatiestreep.

Federer kan bij ABN Amro-toernooi nummer één-positie heroveren

Het wordt een bijzondere avond bij het ABN Amro-toernooi, want de levende tennislegende Roger Federer kan de nummer één positie op de wereldranglijst heroveren. Als de Zwitser zijn kwartfinale in Ahoy wint, heeft hij voldoende punten verzameld om Rafael Nadal maandag af te lossen als de mondiale nummer één. Met 36 jaar en zes maanden wordt Federer, die in 2012 voor het laatst de ranglijst aanvoerde, veruit de oudste nummer één ooit, al moet hij uiteraard nog wel afrekenen met Robin Haase. De Nederlander staat na tien jaar weer in de kwartfinales in Rotterdam.

Lichaam overleden Deense prins Henrik overgebracht naar kerk

Het lichaam van de overleden Deense prins Henrik wordt in Kopenhagen van slot Amalienborg naar de Christiansborg Slotskirke overgebracht. De koninklijke familie zal met de auto volgen. Het publiek kan zaterdag, zondag en maandag in de kerk afscheid nemen van de echtgenoot van koningin Margrethe. De uitvaart vindt volgende week dinsdag plaats. Zijn lichaam wordt daarna gecremeerd en zijn as wordt, zoals de prins wenste, in twee delen uitgestrooid, in zee en in de privétuin van Fredensborg Slot.

TV-tip: Gort’s Wijnkwartier

19.20-19.35 uur op NPO 2: Ilja Gort beantwoordt in zijn nieuwe programma veelgestelde vragen over... jawel, wijn. Is wijn met een kurk bijvoorbeeld beter dan die met een schroefdop? Hoe zit het met het verschil tussen wit en rood? En hoe lang kun je wijn eigenlijk bewaren voordat je er na een slok zélf uitziet als een zure druif?

Weer

Vrijdag zijn er flinke perioden met zon, met de meeste zonneschijn in het westen. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig, 2 tot 4 Bft. 's Middags wordt het ongeveer 7 graden. Zaterdag blijft het droog en schijnt de zon wederom geregeld. Zondag komen er meer wolken, maar het blijft nog lange tijd droog. In het weekend is het 's middags 7 graden.

