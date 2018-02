Kramer aast op goud 10 kilometer, drukke ochtendspits

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Kramer aast op goud 10 kilometer

Het moet donderdag de dag worden van Sven Kramer. De Fries wil in Pyeongchang olympisch goud pakken op de 10 kilometer, nadat het twee keer op dramatische wijze misging. In 2010 in Vancouver noteerde Kramer de snelste tijd, maar werd hij vanwege een foute wissel gediskwalificeerd en vier jaar geleden in Sochi werd de meervoudig wereldkampioen verrassend geklopt door Jorrit Bergsma. Ook nu wil Bergsma Kramer van goud af houden, maar de grootste concurrent lijkt Ted-Jan Bloemen. De Zuid-Hollander, die sinds 2014 voor Canada rijdt, heeft sinds november 2015 het wereldrecord (12.36,30) in handen.

Drukke ochtendspits verwacht vanwege winterse buien

Donderdagochtend wordt een zware ochtendspits verwacht door sneeuw, regen en harde wind. Vooral in het noorden en het oosten van het land kan het hard gaan sneeuwen. In Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en sommige delen van Gelderland wordt een sneeuwval van 1 tot 3 centimeter verwacht, wat er voor zorgt dat de wegen glad kunnen zijn. Later in de ochtend gaan de winterse buien over in regen en verdwijnt de kans op gladheid.

Ontnemingszaak ex-premier Curacao

De ontnemingszaken van Gerrit Schotte, oud-premier van Curaçao, en diens echtgenote Cicely van der Dijs, komt weer voor de rechter. Het Openbaar Ministerie gaat 1,8 miljoen Antilliaanse gulden (bijna 1 miljoen euro) terugvorderen van Schotte en ruim 200.000 Antilliaanse gulden (100.000 euro) van Van der Dijs. Het betreft geld dat beiden onrechtmatig zouden hebben verkregen. Schotte werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen van geld tot drie jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Als bijkomende straf werd Schotte voor een periode van vijf jaar ontzet uit het recht om te worden verkozen bij verkiezingen. Van der Dijs kreeg vijftien maanden opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Duitse bondskanselier Merkel ontvangt Turkse premier

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel ontvangt de Turkse premier Binali Yildirim in Berlijn. Beide staatshoofden bespreken bilaterale relaties en huidige internationale problemen. De relatie tussen beide landen werd in 2017 flink op de spits gedreven toen Duitsland weigerde verschillende Turkse ministers toe te laten om campagne te komen voeren voor het Turkse referendum.

Havenbedrijf Rotterdam komt met jaarcijfers

Het Havenbedrijf Rotterdam presenteert donderdag zijn jaarcijfers. Het gaat om de overslagcijfers en de financiële resultaten. In januari maakte het bedrijf al zijn nautische jaarcijfers bekend. Hieruit bleek dat de Rotterdamse haven vorig jaar 29.646 zeeschepen ontving, ruim zeshonderd meer dan in het voorgaande jaar. In 2016 bleef de goederenoverslag van de Rotterdamse haven iets achter bij die van het recordjaar 2015. De omzet van het Havenbedrijf bleef wel stabiel, op 675,4 miljoen euro.

En verder:

- Wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het intrekken van de referendumwet.

- Komt een bundel van alle gedichten van Gerrit Komrij uit.

- Wordt in Noord-Korea de Dag van stralende ster gevierd, de geboortedag van Kim Jong-il, de vader van de huidige leider Kim Jong-un.

- Presenteert het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers over de kindersterfte door kanker tussen 1970 en 2017.

TV-tip: Bed en Breakfast

21.15-22.20 uur op NPO1: Eerdere seizoenen van het tv-programma hebben al bewezen dat het keuren van bed and breakfasts door 'collega's' een goede formule is. Donderdag begint alweer het derde seizoen van het populaire programma. In deze eerste aflevering zijn de 'keurders', die hun kritieken doorgaans niet onder stoelen of banken steken, te gast in een historisch pand aan de Utrechtse Vecht.

Weer

In de nacht van woensdag op donderdag valt er op veel plekken neerslag. Soms is het regen, maar ook winterse buien zijn niet uitgesloten. In combinatie met de dalende temperaturen, kan dit donderdagochtend zorgen voor gladheid op de wegen. Donderdag blijft er verder eerst kans op regen, maar in de middag klaart het op. De maximale temperaturen komen uit tussen de 5 en 9 graden.

