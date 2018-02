Cijfers economie, medaillekansen Wüst en Ter Mors

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Medaillekansen voor Wüst, Ter Mors en Leenstra op Olympische Spelen

Op de Spelen in Pyeongchang komen woensdag drie Nederlanders in actie. Schaatssters Jorien Ter Mors, Marrit Leenstra en Ireen Wüst rijden de 1000 meter en zij maken kans op een medaille. De grote favoriet voor goud komt echter uit Japan. Nao Kodaira scherpte in december al het wereldrecord aan tot 1.12,09 en de olympische titel moet de bekroning worden van haar uitstekende seizoen. Vier jaar geleden in Sochi stonden er met Wüst (zilver) en de inmiddels gestopte Margot Boer (brons) twee Nederlanders op het podium van de 1000 meter. De 31-jarige Wüst jaagt nu op haar elfde olympische medaille, maar op papier is Ter Mors misschien wel de grootste Nederlandse kanshebster.

Cijfers over economie in vierde kwartaal 2017

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt bekend hoe de Nederlandse economie in het vierde kwartaal en in heel 2017 gepresteerd heeft. In het derde kwartaal is de Nederlandse economie met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis ging de economie er met 3 procent op vooruit. Zowel de investeringen, als de export en de consumptie trokken verder aan. Het CBS gaat ook in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het conjunctuurbeeld.

Uitspraak in zaak dubbele moord hotel Arnhem

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dertig jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen tbs'er Rene de L. voor een dubbele moord in Arnhem vorig jaar. Volgens de aanklager heeft de man op 23 maart met voorbedachten rade de 71-jarige hotelhouder Benny Peters uit Arnhem en de 73-jarige Willy van den Heuvel vermoord. De L. ging er vorig jaar vandoor toen hij onbegeleid aan het werk was buiten de kliniek. Hij zwierf enkele dagen rond in een gestolen busje en kreeg toen in Arnhem onderdak in het hotel van Benny Peters. Die ving wel vaker daklozen op.

Real Madrid tegen Paris Saint-Germain in Champions League

In de achtste finales van de Champions League staat met Real Madrid tegen Paris Saint-Germain een absolute kraker op het programma. Omdat de Madrilenen in de Spaanse beker al zijn uitgeschakeld en in de competitie op grote achterstand staan, is Europees succes de enige manier om het seizoen nog van glans te voorzien. Het steenrijke PSG staat na exorbitante investeringen in eigen land juist op eenzame hoogte, maar wil vooral ver komen in de Champions League. De eerste wedstrijd tussen Real en PSG begint om 20.45 uur in Madrid en over drie weken is de return. Tegelijkertijd nemen FC Porto en Liverpool het tegen elkaar op.

Zuid-Afrikaanse president Zuma reageert op roep om vertrek

De door schandalen geplaagde Zuid-Afrikaanse president Zuma zal woensdag tijdens een speciale persconferentie naar verwachting reageren op de roep om afstand te doen van zijn positie. Regeringspartij ANC wil dat hij opstapt, maar Zuma ziet zelf meer in een overgangsperiode richting de verkiezingen van 2019. Het is overigens niet de eerste keer dat er aangedrongen wordt op een vertrek van Zuma, die wel vaker weigerde te vertrekken. Zuma ligt onder andere onder vuur omdat hij zijn huis voor omgerekend 12 miljoen euro aan overheidsgeld heeft laten opknappen.

En verder:

- Is het Valentijnsdag.

- Komt Roger Federer, de grote publiekstrekker van het ABN Amro-toernooi, voor het eerst in actie in Rotterdam. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar speelt in de eerste ronde tegen de Belg Ruben Bemelmans.

- Wordt een bijzondere reeks van 24 portretten uit het Mauritshuis langdurig in bruikleen gegeven aan het Nationaal Militair Museum.

- Gaat Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek met een kort geding proberen een besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) over vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) terug te draaien. De minister besloot in december het gebruik van de hele startbaan van het vliegveld te gedogen, hoewel de inspraakprocedure nog gaande is en de vergunningsprocedure nog een jaar duurt.

TV-tip: 2Doc, Onze manier van leven

22.55- 0.35 uur NPO2: De oprichters van politieke partij Denk, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, worden gevolgd in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Van meet af aan ligt het tweetal onder vuur. En dat neemt grotere proporties aan als Sylvana Simons zich aansluit bij de beweging.

Weer

Het gaat in de nacht van dinsdag op woensdag op de meeste plaatsen licht vriezen. Woensdag overdag is het vooral in het oosten van het land vrij zonnig. In het westen zijn er wat meer wolkenvelden, maar laat de zon zich mogelijk ook zien. Het wordt 4 tot 6 graden.

