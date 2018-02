Olympische 1500 meter vrouwen, ANC bespreekt Zuma

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Opnieuw kans op goud bij 1500 meter vrouwen

Met Ireen Wüst, Lotte van Beek en Marrit Leenstra heeft Nederland drie kanshebbers op een olympische medaille op de schaatsmijl. Vier jaar geleden in Sochi pakte Jorien ter Mors goud op deze afstand, maar voor de Spelen van dit jaar wist ze zich alleen te plaatsen voor de 500 en 1000 meter op de langebaan.

Jaarcijfers Heineken

Heineken presenteert maandag cijfers over 2017. In het derde kwartaal van afgelopen jaar viel de verkoop van de bierbrouwer in Europa tegen vanwege teleurstellend zomerweer in vooral Frankrijk en Nederland. In Europa werd 2,8 procent minder bier verkocht. Buiten Europa deed Heineken betere zaken: in totaal wist het concern 2,5 procent meer bier te slijten.

ANC bespreekt positie Zuma

De top van de Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC (Afrikaanse Nationaal Congres) komt maandag bijeen om te praten over de door corruptieschandalen omstreden president Jacob Zuma (75). De partij meldde zondag dat er een speciale bijeenkomst is van het partijbestuur. Dat kan de president opdragen af te treden.

En verder:

- Wordt Willem Holleeder opnieuw verhoord tijdens de rechtszaak tegen hem.

- Worden in Amsterdam de Edison Pop 2018-prijzen uitgereikt. De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt.

- Begint in Rotterdam het ABN Amro World Tennis Tournament.

TV-tip: Mr. Frank Visser: Hoe is het nu met?

21:30-22:30 uur op SBS6: De tuin van Adriana Vos lag vol met vogelpoep. Dit werd volgens haar veroorzaakt door haar bovenbuuf, die dag in dag uit de vogeltjes voerde. Mevrouw Vos was witheet en schuwde geen enkel dreigement: "Kom maar niet bij mij in de buurt, want dan kun je je tanden van de stoep rapen." Hoe is het nu met de twee kemphanen?

Weer:

In het noorden en oosten kan morgen overdag wat winterse neerslag voorkomen. Dit kan zorgen voor gladheid, maar ook in de rest van het land kan lokaal gladheid voorkomen. Verder zijn er in het hele land perioden met zon en wordt het zo'n 4 of 5 graden. De wind komt uit het westen en zuidwesten en is vooral matig. (Bron: KNMI)

