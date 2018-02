Sven Kramer op 5000 meter, vier wedstrijden Eredivisie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Kramer in actie op de 5000 meter

Kan Sven Kramer voor de derde keer op rij olympisch goud pakken op de 5000 meter? Na zijn zeges in Vancouver en Sochi is de inmiddels 31-jarige Fries ook in Pyeongchang favoriet op deze afstand. Op het eerste schaatsnummer voor de mannen op deze Winterspelen komen namens Nederland ook Bob de Vries en Jan Blokhuijsen het ijs op. De Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen is misschien wel de belangrijkste concurrent voor Kramer.

Vier wedstrijden in Eredivisie

Ajax dat zeven punten achterstand heeft op PSV, speelt zondag om 12.30 thuis tegen degradatiekandidaat FC Twente. Bij de Tukkers zit trainer Gertjan Verbeek een schorsing uit. Titelverdediger Feyenoord speelt zondag om 14.30 uur uit tegen Vitesse.

Turkse leden van HDP kiezen nieuwe leider pro-Koerdische partij

De Turkse pro-Koerdische partij HDP houdt verkiezingen voor een nieuwe partijleider. De HDP, een relatief nieuwe partij, kwam pas twee jaar geleden in het Turkse parlement en was destijds de eerste Koerdische partij ooit die de kiesdrempel haalde. De regering beschouwt de HDP, de inmiddels op een na grootste oppositiepartij van Turkije, als een verlengstuk van de verboden organisatie PKK. Er zijn regelmatig spanningen tussen de regering en HDP. Verschillende prominente partijleden zitten zelfs vast op verdenking van het hebben van banden met de PKK. De verkiezingen komen op het moment dat er ook al spanningen zijn aan de grens met Syrië.

En verder:

- Brengt premier Mark Rutte een bezoek aan het Memorial Park in het Zuid-Koreaanse Hoengseong. Tijdens een herdenkingsceremonie, ter nagedachtenis aan de Nederlandse troepen die tijdens de Koreaanse oorlog in dit dorp vochten en sneuvelden, houdt hij een toespraak en legt hij een krans.

- Verschijnt een biografie van dichter en schilder Lucebert.

TV-tip: The Healer

18:00-19:00 uur op TLC: Op het moment dat de flessen ingestraald water bij Jomanda's evenementenhal in Tiel gretig aftrek vonden, was de Australiër Charlie Goldsmith vermoedelijk nog niet eens geboren. Toch hebben de twee meer gemeen dan je in eerste instantie zou denken: ze beweren beiden mensen te kunnen genezen met hun geest.

Weer:

In de nacht van zaterdag op zondag kan er met name in het oosten een winterse bui vallen. Het wordt dan ongeveer 3 graden, maar op sommige plekken daalt de temperatuur naar het vriespunt. In combinatie met neerslag kan dit gladheid opleveren. Zondag overdag valt er ook (winterse) neerslag en het waait stevig. Aan de kust kunnen windstoten tot 100 kilomter voorkomen, meer landinwaarts zijn windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur mogelijk. Het wordt ongeveer 6 graden.

