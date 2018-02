Ajax en Feyenoord in actie, WK veldrijden Valkenburg

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Ajax tegen NAC, Feyenoord naar VVV

Ajax wacht in de Eredivisie op papier een makkelijke middag in de Arena. De Amsterdammers treffen om 16.45 uur NAC Breda, dat in 2018 nog geen punt pakte. Feyenoord gaat om 14.30 uur op bezoek bij middenmoter VVV-Venlo. De Eredivisiezondag begint met Excelsior tegen FC Utrecht (12.30 uur) en ook AZ-Roda JC (14.30 uur) en het degradatieduel tussen Sparta Rotterdam en Willem II (14.30 uur) staan op het programma. Na drie nederlagen hoopt trainer Dick Advocaat eindelijk een resultaat te boeken met de Spartanen.

WK veldrijden met favoriet Van der Poel

Het WK veldrijden wordt traditioneel afgesloten met de wedstrijd voor mannen, die om 15.00 uur van start gaat in het Limburgse Valkenburg. De Nederlandse ploeg wordt aangevoerd door Mathieu van der Poel. De in België geboren Nederlander jaagt op zijn tweede wereldtitel, maar de afgelopen twee jaar werd hij afgetroefd door zijn Belgische rivaal Wout van Aert. Van der Poel en Van Aert zijn ook dit jaar de grootste kanshebbers op goud, al heeft Nederland met Lars van der Haar (zilver in 2016) nog een topper in de ploeg.

Erdogan op bezoek bij Paus

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan gaat naar verwachting op bezoek in Vaticaanstad. Daar zal hij een ontmoeting hebben met de Paus. Onderwerp van gesprek is de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te herkennen als hoofdstad van Israël. Erdogan is de eerste Turkse president in 59 jaar die op bezoek gaat bij de Paus.

Tweede ronde Grieks-Cypriotische presidentsverkiezingen

Op Cyprus wordt de tweede ronde van de Grieks-Cypriotische presidentsverkiezingen georganiseerd. Nikos Anastasiades kreeg tijdens de eerste ronde in januari de meeste stemmen, maar behaalde nog geen nieuwe termijn. Die moet hij afdwingen tegen Stavros Malas, wie in 2013 ook al zijn opponent was. De hereniging met het Turkse deel van Cyprus stond hoog op de politieke agenda van beide kandidaten. De besprekingen daarover, met aan tafel behalve Griekenland en Turkije ook Groot-Brittannië als voormalig koloniale macht, liepen vorig jaar vast. De partijen werden het niet eens over de toekomstige rol van Turkije in een verenigd Cyprus.

En verder:

- Is het Wereldkankerdag

- Gaat Het Vergeten Kind Filmfestival van start in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski. Zo'n tweehonderd kwetsbare kinderen hebben samen met ambassadeurs van Stichting Het Vergeten Kind films gemaakt over het belang van aandacht in een moeilijke kindertijd.

- Wordt In Eindhoven de wereldrecordpoging 'meeste bommetjes tegelijk' gedaan.

TV-tip: Gone Girl

20.00-23.05 uur op Net5: Een nieuwe van David Fincher is voor filmfans altijd een evenement en met Gone Girl stelt de regisseur niet teleur. Ben Affleck is de man van de vrouw die onder verdachte omstandigheden verdwijnt, en is al snel verdachte nummer één. Terwijl langzaam duidelijk wordt wat er gebeurd is, verschuift het zwaartepunt continu. Vertelkunst van hoog niveau.

Weer:

Zondag is er veel bewolking, maar ook soms zon. Lokaal valt nog een winters buitje. 's Middags wordt het 2 tot 4 graden. De noordoostenwind maakt het voor het gevoel een stuk kouder.

