Afscheid dominee Ter Linden, PSV-PEC in Eredivisie

Afscheid dominee en schrijver Nico ter Linden

In de Westerkerk in Amsterdam vindt de afscheidsdienst plaats van dominee en schrijver Nico ter Linden. Ter Linden overleed op 30 januari op 81-jarige leeftijd. Hij was al geruime tijd ziek. Ter Linden werd geboren in Amersfoort in 1936. Naast voorganger was Ter Linden ook schrijver van meerdere boeken en was hij columnist van dagblad Trouw. Ook maakte hij het televisieprogramma Op verhaal komen in de Wester voor de NCRV.

PSV tegen PEC Zwolle in Eredivisie

In de Eredivisie staan zaterdagavond drie wedstrijden op het programma, waaronder de 'topper' tussen koploper PSV en PEC Zwolle, dat vijfde staat. De Zwollenaren maken een uitstekend seizoen door en hopen op Europees voetbal, terwijl de Eindhovenaren op koers liggen voor de landstitel. De andere twee Eredivisiewedstrijden zijn sc Heerenveen tegen FC Twente (18.30 uur) en Heracles Almelo tegen ADO Den Haag (20.45 uur).

Termijn Fed-voorzitter Yellen loopt af

De termijn van Fed-voorzitter Janet Yellen loopt zaterdag af. De eerste vrouwelijke voorzitter van de Federal Reserve stond sinds 2014 aan het roer van het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Onder haar leiding is eind 2015 voor het eerst in bijna tien jaar het belangrijkste rentetarief in de VS verhoogd. Daarna volgden meer renteverhogingen. Yellen wordt opgevolgd door Jerome Powell. Van hem worden geen ingrijpende beleidswijzigingen verwacht.

Prinses Beatrix viert 80e verjaardag in Amsterdam

Prinses Beatrix is eerder deze week tachtig jaar geworden. Ze heeft haar verjaardag toen klein gevierd met familie op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, waar ze woont. Maar de voormalige koningin geeft ook nog een groot feest, waar naast familie, ook vrienden zijn uitgenodigd. Beatrix houdt dit feest op het paleis op de Dam.

En verder:

- Gaat de derde editie van de kostuumverkoop van De Nationale Opera van start.

- Vindt de uitreiking Zilveren Camera plaats in Hilversum.

TV-tip: Ik Vertrek

21.35-22.25 uur op NPO1: Marian is naar eigen zeggen 'gemaakt om te baren en te zorgen'. Samen met man Mike kreeg ze vijf kinderen en nam ze onderwijl ook nog twee pleegkinderen in huis. Nu de meesten op eigen benen staan, besluit het stel met de jongste twee naar Frankrijk te vertrekken.

Weer:

In de nacht van vrijdag op zaterdag, maar ook op zaterdagochtend is er kans op gladheid, omdat temperaturen dalen tot het vriespunt en er winterse buien vallen. Ook zaterdag overdag kunnen in het westen en later in het binnenland ook nog wat winterse buien vallen. In het noorden blijft het droog en ook tussen de buien door kan de zon zich laten zien. Het wordt ongeveer 5 graden. Zondag gaat het harder waaien en wordt het kouder.

