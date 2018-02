Zaak Klaas Otto gaat verder, staking cipiers België

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Zaak tegen ex-voorman No Surrender Klaas Otto gaat verder

De zaak tegen Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, gaat verder. Otto zit al negentien maanden in voorarrest, op verdenking van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting en witwassen. In augustus vorig jaar werd hij overgeplaatst naar een speciale, extra-beveiligde afdeling van de gevangenis in Vught. Aanleiding hiervoor was het vermoeden dat Otto vanuit zijn cel in Middelburg een aanslag beraamde op de officier van justitie in zijn strafzaak.

Uitspraak in zaak belagers moskee Dordrecht

De twee mannen en een vrouw die in juni 2016 meededen aan het belagen van een Turkse moskee in Dordrecht, krijgen te horen welke straf ze hiervoor krijgen. Eerder kregen ze voor de aanval een taakstraf van tweehonderd uur tegen zich geëist. Als ze deze straf niet krijgen, moet er honderd uur hechtenis komen, vindt de Officier van Justitie. De drie behoorden volgens de aanklaagster tot een groep van circa vijftien Koerden die verhaal kwam halen in de moskee, vanwege de bedreiging van een Koerdische familie. Die had tijdelijk een Koerdische vlag buiten gehangen nadat de dochter des huizes was geslaagd voor haar eindexamen.

Landelijke staking cipiers Belgische gevangenissen

Cipiers in België zijn de hoge werkdruk beu en gaan 32 uur staken. De staking ging donderdagavond laat al van start en duurt tot zaterdagochtend. Voor volgende week vrijdag is een nieuwe staking aangekondigd. De gevangenismedewerkers voerden sinds begin deze week al actie door dagelijks twee uur minder te werken. Overleg tussen de vakbonden en justitieminister Koen Geens heeft een staking niet kunnen voorkomen, ondanks een voorstel de hulp in te roepen van de civiele bescherming die eigenlijk bedoeld is voor rampenbestrijding.

Amerikaanse minister Tillerson bezoekt Mexico

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson begint aan zijn reis door Latijns-Amerika. Als eerste bezoekt hij buurland Mexico, waar hij een ontmoeting heeft met president Peña Nieto. Hij zal daar spreken over de verschillende betrekkingen tussen de landen. De regering Trump steekt niet onder stoelen of banken nog altijd de muur te willen tussen Mexico en de Verenigde Staten. Ook staan andere zakelijke belangen op de agenda, zoals Amerikaanse bedrijven die produceren in Mexico en mogelijk wordt er ook gesproken over vrijhandel tussen de landen. Trump stelde recent op het World Economic Forum open te staan voor samenwerking, mits dit "op eerlijke wijze" gebeurt.

En verder:

- Vindt er in Den Haag een debat plaats tussen milieuprofessionals over het klimaatbeleid van Rutte-III.

- Wordt het nieuwe album van Justin Timberlake officieel uitgebracht.

- Is het Warmetruiendag, waarbij mensen aangemoedigd worden om een warme trui te dragen en de verwarming wat lager te zetten.

TV-tip: Louis Theroux: Dark States

20.30-21.35 uur op NPO3: Een Appalachen-gemeenschap in Huntington, West Virginia, wordt verwoest door het gebruik van heroïne. Eén op de tien baby's die in de stad geboren worden, is meteen al verslaafd. In deze eerste aflevering van het drieluik Dark States brengt Louis Theroux tijd door met de gebruikersgemeenschap en volgt hij de hulpdiensten die de situatie nauwelijks aankunnen.

Weer:

De temperaturen kunnen in de nacht van donderdag op vrijdag dalen tot rond het vriespunt. In het oosten en zuiden van het land is er daarnaast ook kans op een kleine laag sneeuw als gevolg van een buiengebied dat over Nederland trekt. Vrijdag overdag vallen er ook buien, waarbij kans is op natte sneew, regen, hagel en onweer. Wel is er tussen de buien door kans op zon. Richting het eind van de middag wordt het droger. Het wordt vrijdag 5 tot 7 graden.

