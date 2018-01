Uitspraak zaak Koen Everink, nominaties Oscars bekend

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak moord Koen Everink

De rechtbank in Utrecht doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen Mark de J.. Hij wordt ervan verdacht de zakenman Koen Everink te hebben vermoord en hoorde daarom eerder achttien jaar cel tegen hem eisen. Het OM denkt dat de gokschuld die De J. had bij Everink aanleiding was voor het doodsteken van de man op 3 maart 2016 in zijn woning in Bilthoven. De verdachte heeft toegegeven gokverslaafd te zijn, maar ontkent elke betrokkenheid bij de dood van zijn vriend. De J. zegt te zijn ontvoerd door mannen toen hij de woning van Everink verliet en stelt dat zij verantwoordelijk zijn voor de dood van de 42-jarige zakenman.

Uitspraak in zaak waardevermindering woningen Groningen

Het Hof in Leeuwarden doet dinsdag uitspraak in de zaak over de waardevermindering van de huizen in het aardbevingsgebied in Groningen. De rechter oordeelde in 2015 dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij, de organisatie die verantwoordelijk is voor de gaswinning in de provincie, de waardedaling van huizen moet compenseren, ongeacht of een woning verkocht is of niet. De waardedaling wordt namelijk veroorzaakt door aardbevingen, die weer het gevolg zijn van de gaswinning. De NAM is tegen dit besluit in hoger beroep gegaan.

Oscarnominaties worden bekendgemaakt

Dinsdagmiddag (Nederlandse tijd) worden de nominaties bekendgemaakt van de Oscars. De prijzen, ook wel de Academy Awards genoemd, worden op 4 maart 2018 uitgereikt. Vanzelfsprekend zijn verschillende films al genoemd als kanshebbers. In de categorie beste film maken onder andere Three billboards outside Ebbing, Missouri, Lady Bird en The shape of water kans. Gary Oldman en Daniel Day-Lewis zouden daarnaast kans maken op een nominatie voor de titel beste acteur. En Frances McDormand en ‎Saoirse Ronan worden genoemd als kanshebbers om later dit jaar een Oscar te winnen in de categorie beste actrice.

Amerikaanse minister Tillerson brengt bezoek aan Frankrijk

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson brengt een bezoek aan Parijs. Het is de tweede bestemming die Tillerson aandoet op zijn Europese tour. In Frankrijk praat hij met de regering over de situatie in landen als Iran, Libanon, Libië, Noord-Korea en Oekraïne. Een belangrijke plek in de gesprekken zal naar verwachting de situatie in Syrië innemen. In het noorden van dat land zijn de spanningen behoorlijk opgelaaid tussen Turkije en de door VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Turkije stelt dat de Syrische Koerden en de Koerdische militie YPG zouden samenwerken met de Turkse Koerden van de PKK en spreekt van een "terroristenleger".

Jaarlijkse World Economic Forum gaat van start in Davos

Staatshoofden, zakenmensen en wetenschappers komen dinsdag bijeen in de Zwitserse plaats Davos voor het World Economic Forum (WEF). De 48e editie, die tot en met vrijdag duurt, staat in het teken van een gezamenlijke toekomst in een versplinterde wereld. Onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, de Canadese premier Justin Trudeau, de Franse president Emmanuel Macron, koningin Máxima en zanger Elton John zullen er hun opwachting maken.

Strafeis is zaak zware mishandeling mannen Goeree-Overflakkee

Het Openbaar Ministerie komt met een strafeis in de zaak tegen vijf mannen van tussen de 25 en 45 jaar oud en een 28-jarige vrouw die drie slachtoffers van achter in de twintig in juni en augustus van 2016 hebben gemarteld in woningen in Sommelsdijk en Oude Tonge. Twee van de slachtoffers woonden in een begeleid wonen project van de stichting Sjaloom Zorg uit Dirksland. Maandag werd bekend dat een man werd mishandeld omdat hij zijn nichtjes seksueel zou hebben misbruikt. De man werd hiervan vrijgesproken.

En verder:

- Spelen de Oranjevrouwen een oefenduel tegen Engeland.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over het aantal studenten dat studeert in het buitenland.

- Gaan de coalitiegesprekken tussen CDU/CSU en de SPD weer verder in Duitsland.

TV-tip: Vier Handen Op Eén Buik

20.25-21.15 uur op NPO3: Tanja is negentien jaar oud en onverwachts zwanger van haar tien jaar oudere vriend. Het stel heeft last van uitstelgedrag, waardoor het voortdurend geldproblemen heeft. Patty Brard probeert het jonge stel een zetje in de goede richting te geven.

Weer:

Dinsdag is het in de ochtend vrijwel overal droog, maar richting de middag neemt de kans op buien toe. Op sommige plaatsen valt er wat motregen, terwijl er op andere plekken in het land iets zwaardere buien zullen vallen. Echt hard zal het echter niet regenen. Ook is het niet heel koud voor de tijd van het jaar. Temperaturen lopen uiteen van 7 tot 10 graden.

