Minister Schouten spreekt pulsvissers, Tillerson naar VK

Minister Schouten spreekt met pulsvissers over Europees besluit

Nederlandse vissers gaan in gesprek met minister Carola Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over het feit dat het Europees Parlement een einde wil maken aan de pulsvisserij in Europa. Door die beslissing is de toekomst voor meer dan vijfhonderd vissers in Nederland opeens hoogst onzeker geworden. Toch hebben de vissers de hoop nog niet helemaal opgegeven omdat het parlement, de Europese Commissie en de EU-ministers nog moeten onderhandelen over het visserijbeleid waarvan de pulsvisserij onderdeel is.

België neemt besluit over dreigingsniveau

In België wordt een besluit genomen over het wel of niet verlagen van het dreigingsniveau. Al twee jaar staat dat niveau op 3, het op een na hoogste niveau, ingesteld naar aan leiding van de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Op 22 maart 2016 was Brussel zelf het toneel van bloedige aanslagen, onder meer op vliegveld Zaventem. 32 mensen kwamen hierbij om het leven, 340 mensen raakten gewond. Volgens Belgische media is de kans aanwezig dat het dreigingsniveau wordt verlaagd, maar niet alle militairen zullen uit het straatbeeld verdwijnen. De stad is namelijk nog een aantal opgeschrikt door incidenten, zoals in juni van vorig jaar.

Start beroepszaken Russische atleten

Het internationaal sporttribunaal CAS ontvangt deze week 39 sporters uit Rusland. Al deze sporters hebben volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de dopingregels overtreden tijdens de vorige Winterspelen, vier jaar geleden in Sochi. Deze Russen zijn uit de uitslagen geschrapt, moesten hun gewonnen medailles inleveren en werden voor het leven uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen. Bij het internationale sporttribunaal hopen ze hun straf ongedaan te krijgen.

Oud-voetballer George Weah geïnstalleerd als president Liberia

Oud-voetballer George Weah wordt ingehuldigd als de nieuwe president van Liberia. Weah kreeg bij de tweede ronde van de verkiezingen op 26 december, de steun van 61,5 procent van de ruim twee miljoen stemgerechtigden in het West-Afrikaanse land. Arsenal manager Arsene Wenger is uitgenodigd om bij de beëdiging aanwezig te zijn. Wenger was de manager van Weah toen hij tussen 1988 en 1992 bij A.S. Monaco speelde.

Amerikaanse minister Tillerson begint Europese tour in Verenigd Koninkrijk

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson begint aan een Europese tour en begint met een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Tillerson vervangt de Amerikaanse president Donald Trump die zijn eerder aangekondigde bezoek heeft geannuleerd. Tillerson zal de nieuwe ambassade in de Britse hoofdstad naar verwachting officieel openen. Ook ontmoet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn Britse ambtsgenoot Boris Johnson en de Britse adviseur voor nationale veiligheid, Mark Sedwill, om te praten over Iran, Syrië, Libië, Noord-Korea en Oekraïne. Na zijn bezoek aan Londen reist Tillerson door naar Parijs.

En verder:

- Wordt het predikaat excellente school uitgereikt door minister voor Onderwijs Slob.

- Is de procedure waarbij luchtvaartmaatschappij Transavia een poging doet om van een van zijn werknemers te ontslaan. Het gaat om piloot Van W. die vorig jaar werd veroordeeld voor een taakstraf van honderd uur en een rijontzegging van een jaar vanwege deelname aan een straatrace.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over de prijzen van koopwoningen in december.

TV-tip: Typisch Wielenpôlle

19.20-19.50 uur op NPO2: Arm of rijk, gezond of ziek, laag- of hoog­opgeleid; soms lijkt het wel alsof het land alleen nog maar uit kloven en tegenstellingen bestaat. In Typisch... nemen we elke drie weken een kijkje in een bepaalde buurt. In de aflevering probleemwijk Wielenpôlle in Leeuwarden, waar het ook gezellig kan zijn.

Weer:

In de nacht van zondag op maandag valt er lokaal wat winterse neerslag waardoor het even wit kan worden. Maandagochtend valt er vooral neerslag in de vorm van regen, waarna het 's middag droog wordt en er misschien wat ruimte is voor de zon. Het wordt 4 tot 9 graden.

