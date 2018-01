Tweede westerstorm van het jaar, Macron naar VK

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nederland krijgt te maken met tweede westerstorm van het jaar

Nederland krijgt opnieuw te maken met een westerstorm. In de westelijke kustprovincies moeten mensen donderdag rekening houden met windstoten tot 130 kilometer per uur. Ook elders in het land kan het hard gaan waaien, maar de windkrachten wisselen sterk per locatie. Het KNMI heeft wel een code oranje afgegeven voor Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Flevoland en Overijssel. In de rest van de provincies geldt code geel. De waarschuwing geldt van 10.00 uur 's ochtends tot 14.00 uur 's middags. De Verkeersinformatiedienst adviseert weggebruikers dan ook alert te zijn op de actuele stand van zaken, ook valt het hoogtepunt van de storm tussen de ochtend- en avondspits. Op het spoor moet rekening gehouden worden met het feit dat er minder treinen rijden.

Franse president Macron brengt eerste bezoek aan Verenigd Koninkrijk

De Franse president Emmanuel Macron heeft een ontmoeting met de Britse premier Theresa May tijdens zijn eerste bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. De bijeenkomst tussen de Britten en de Fransen vindt plaats kort voordat de tweede fase van de Brexit-onderhandelingen van start gaat. De uittreding van de Britten zal daarom een van de hoofdonderwerpen zijn tijdens de top van beide landen. Woensdagavond werd duidelijk dat het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met de Brexitwet.

Voortzetting pro-formazitting Drentse roofmoorden

De pro-formazitting in de zaak die draait om de mogelijke roofmoorden in Drenthe in 2012 en 2013 wordt hervat. De zitting werd in oktober opgeschort omdat een van de de verdachte broers, Admilson R., zichzelf verwondde tijdens de zitting. R. gaf aan dat hij liever niet had willen komen en hij levenslang verdient. De zaak tegen zijn broer Marcos R. ging aanvankelijk wel door, maar de rechter besloot om ook die zaak voorlopig op te schorten. De twee mannen worden verdacht van drie roofmoorden in Dwingeloo en Exloo.

NASA maakt cijfers bekend over wereldwijde temperaturen

Klimaatexperts van de NASA en de Amerikaanse meteorologische dienst NOAA zullen donderdag data de jaarlijkse cijfers naar buiten brengen over de temperaturen wereldwijd in 2017. Ook worden de belangrijkste trends op het gebied van klimaat besproken. Vorig jaar werd bekend dat 2016 het warmterecord brak als warmste jaar wereldwijd. Het record werd voor een derde keer op rij gebroken. Het KNMI stelde recent dat 2017 geldt als het op een na warmste jaar.

En verder:

- Onthullen NS en ProRail de nieuwe glazen puien in de entree van de Koninklijke Wachtkamer op Amsterdam Centraal, waar vroeger koetsen met koninklijke gasten aankwamen. De entrees waren voorzien van houten deuren, maar zijn nu voorzien van glas zodat passanten een deel van de monumentale ruimte kunnen zien.

- Wordt de Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen van Adolf Hitler geveild in de Verenigde Staten.

- Gaat de zaak over de brandstichting in de studentenflat in Diemen verder.

TV-tip: Gunpowder

21.00-22.05 uur op BBC First: Gunpowder vertelt het verhaal van een groep verzetsstrijders die in 1603 het Britse parlement op wil blazen als wraak voor de vervolging van de katholieken. Harington speelt de rol van leider Catesby, die ook nog eens een verre voorvader blijkt te zijn.

Weer:

In de nacht van woensdag op donderdag zakt het kwik naar temperaturen rond het vriespunt. Vooral in het noordoosten is er daarom kans op bijvoorbeeld natte sneeuw, die tot in de ochtend kan aanhouden. In de rest van het land regent het donderdagochtend verder eerst. Later op de dag wordt het droger. Het waait dus verder overdag erg hard, temperaturen lopen sterk uiteen tussen de 5 en 10 graden.

